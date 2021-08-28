03 сентября 2021 года состоится «прямая телефонная линия» по теме «Порядок подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС»

03 сентября 2021 с 10.00 до 11.00 в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия при участии начальника отдела анализа и контроля таможенных процедур Елены Михайловны Булынко на тему: «Порядок подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС».

Получить ответы на интересующие вопросы в рамках данной темы можно по телефону: 8-017-218-95-40