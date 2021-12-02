1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом

Динамика положительная

Констатирует Татьяна Хвостова, которая на протяжении многих лет занимается проблемой профилактики ВИЧ-инфекции в районе

Такое заболевание, как СПИД, известно в каждом уголке земного шара. До прихода COVID-19 эту болезнь называли чумой 20-го и 21-го веков, реально угрожающей человечеству.

— За январь-ноябрь текущего года в районе зарегистрировано 16 новых случаев ВИЧ-инфекции, — рассказывает Татьяна Петровна, — а за аналогичный период 2020 года было выявлено 19 случаев. Общее число выявленных ВИЧ-инфицированных в Пуховичском районе на данный момент составляет 322 человека.

В целом, в эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус – люди старше 30 лет. Так из шестнадцати человек, у которых была обнаружена ВИЧ-инфекция в этом году, пятнадцать оказались старше 30 лет. Из них семь человек — рабочих специальностей, два человека —служащие, пять человек — без определенной деятельности, 2 человека — из мест лишения свободы. В связи с такой тенденцией, мы стараемся проводить больше профилактических мероприятий в трудовых коллективах предприятий и организаций. К сожалению, с началом пандемии COVID-19 возможности по проведению таких мероприятий существенно сократились.

Радует тот факт, что динамика положительная, и из года в год количество выявленных случаев в нашем районе уверенно снижается. К примеру, в прошлом десятилетии количество выявленных случаев ВИЧ-инфицирования иногда превышало тридцать человек в год. Но сейчас мы далеко ушли от таких показателей.

Я связываю такой прогресс с общей политикой государства по борьбе с с вич-инфекцией. К примеру, у нас в районе, как и по всей республике, успешно работает система, благодаря которой каждый желающий может получить консультацию и пройти анонимное тестирование на вич-инфекцию. В Беларуси предусмотрен универсальный доступ пациентов к антиретровирусной терапии, то есть государство гарантирует предоставление лечения ВИЧ-инфекции всем людям, живущим с ВИЧ, независимо от стадии болезни и уровня иммунитета.

Также созданы возможности не только пройти тест в учреждении здравоохранения, но и свободно купить его в аптеке для самотестирования.

Станислав БЕЛОУСОВ.