1 ИЮНЯ ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пуховичскому району напоминает, что наступает срок уплаты физическими лицами подоходного налога с физических лиц по налоговым декларациям (расчетам) по подоходному налогу с физических лиц – 1 июня 2021 года.

Гражданам, имеющим обязательства по уплате данных платежей, необходимо в обязательном порядке уплатить налоги не позднее указанного срока.

Уплата налогов может быть произведена путем внесения наличных денежных средств в отделения банков и почтовые отделения, а так же через инфокиоски и интернет-банкинг.

При уплате подоходного налога с физических лиц убедительная просьба обращать внимание на соответствие бюджетного счета, указанного в извещении на уплату налогов, счету указанному в платежных документах банков и отделений связи.

В случае отсутствия информации об исчисленной сумме подоходного налога и (или) утери налогового извещения, сумму налогового платежа можно уточнить по адресу: 222811, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 45, каб. № 9, а так же по телефону: (801713) 35455.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району.