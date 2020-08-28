1 сентября нотариусы проконсультируют бесплатно

1 сентября нотариусы Минского областного нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан, дети которых являются учащимися учреждений общего среднего образования, по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Участие в акции «Дорогой добра в страну знаний», проводимой Минской областной нотариальной палатой Белорусской нотариальной палаты, приуроченной ко Дню знаний, примут нотариусы нотариальных контор и нотариального бюро Минской области.

В течение рабочего дня граждане, дети которых являются учащимися учреждений общего среднего образования, могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Минской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей.

Полный список нотариальных контор и нотариального бюро Минской области и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by