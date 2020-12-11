10-е место — ФК «Виктория» подводит итоги сезона

На календаре — декабрь. Считанные дни до начала нового года. Это значит, что самое время подвести какие-то итоги года уходящего. Сегодня хотелось бы отвлечься от темы дня (пандемии) и поговорить о спорте. Конкретнее — о футболе, Всемирный день которого отмечается 10 декабря.

Кто из мальчишек в детстве не гонял мяч? Пожалуй, это делали все. В каждом районе, в каждом городе есть свои футбольные команды. Честь нашего района отстаивают футболисты ФК «Виктория». Уже на протяжении нескольких лет наша команда сражается за призовые места во 2-ой лиге Беларуси.

— В этом году футболисты ФК «Виктория» поставили перед собой цель выступить лучше, чем в 2019 году, когда команда стала 11-й из 14 команд, — рассказывает главный специалист управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Денис Рыжаков. — Такой результат не устраивал ни игроков, ни тренерский штаб. По этой причине произошли изменения в составе. Начали играть воспитанники Пуховичской СДЮШОР Вадим Мигаленя, Дмитрий Кунявский, Сергей Лизунов, Владислав Кудревич, Фаррух Шарипов.

Ведущими игроками в этом сезоне в команде стали футболисты из высшей лиги Беларуси Роман Бабаев, Андрей Емельянов, Павел Гринь и Максим Савостиков. Андрей Емельянов, правда, присоединился к команде только в середине сезона, но это не помешало ему стать лучшим бомбардиром ФК «Виктория». На его счету 8 голов.

В этом году регламент был изменен, и вместо привычной одной группы с 14 командами, было образовано две подгруппы по 11 команд в каждой. ФК «Виктория» попал в подгруппу «B», где занял 5 место. При этом нужно отметить, что до призового третьего места не хватило всего трех очков.

Одной из причин, не позволившей команде удачно завершить сезон, стала ситуация с Covid-19. Не обошла эта проблема и ФК «Виктория». Заболели ведущие игроки в команде, что сказалось на игре. Также часть футболистов была травмирована, поэтому порой приходилось заявлять на игру по 12 футболистов и играть без замен. Но команда не сдавалась.

Боевой дух ее, как и любой другой команды, поддерживали болельщики. Самые преданные уже много лет приходят на трибуны и искренне болеют за земляков. Не может не радовать то, что на трибунах начинает появляться и молодежь: это смена ветеранам-болельщикам подрастает. На протяжении всего времени ФК «Виктория» поддерживают районный исполнительный комитет, партнеры и спонсоры.

ФК «Виктория» в общей итоговой таблице занял 10 место. В активе команды 9 побед , 4 ничьих и 9 поражений.

В следующем году команда планирует провести сезон еще лучше и войти в пятерку в итоговой таблице.

Иван Пранович, ученик Марьиногорской гимназии.