100 лет — работники государственной статистики отметили профессиональный праздник

«Кто владеет информацией — владеет миром», — эту фразу одного из представителей семейства Ротшильдов вряд ли кто-то возьмется оспорить. Статистические данные — это серьезная информация в цифрах, позволяющая понимать текущую экономическую и социальную обстановку и в стране в целом, и в отдельных регионах, делать прогнозы на будущее.

23 августа работники системы государственной статистики отметили вековой юбилей своей службы. Именно 23 августа 1920 года правительством Советской Социалистической Республики Белоруссия было принято постановление о формировании статистических учреждений, создано Центральное статистическое бюро, которое, в свою очередь, образовало местные органы. С этого началась история белорусской государственной статистики.

С того времени служба не раз переименовывалась, была самостоятельной или подчинялась другим структурам, однако назначение ее оставалось неизменным: сбор, систематизация и анализ статистических данных для того, чтобы на их основе можно было строить экономические и социальные прогнозы, планы развития государства.

В настоящее время в нашей стране эта обязанность возложена на Национальный статистический комитет Республики Беларусь и его региональные структуры.

В нашем районе работу по сбору и систематизации данных обо всех сферах деятельности ведет отдел статистики по Пуховичскому району. Коллектив здесь работает небольшой — всего 6 человек, но слаженный. Уже на протяжении многих лет руководит им Леонид Красник. Объем работ, который выполняет отдел статистики, помогут понять цифры.

— В нашем районе 940 предприятий, которые отчитываются по государственным статистическим формам, — рассказал Леонид Михайлович. — Из них малых организаций со средней численностью работников от 16 до 100 человек — 83, микроорганизаций, где работает до 15 человек — 601, сельскохозяйственных организаций — 20, сельских исполкомов — 14, крестьянско-фермерских хозяйств — 57. Всего статистических форм, обрабатываемых на районном уровне, — 59. К ним следует добавить статистические сведения для районного исполнительного комитета, которые готовятся по 23 позициям: строительство, различные отрасли агропромышленного комплекса, торговля, внешнеэкономическая деятельность, заработная плата и так далее. Можно представить себе поток информации, который проходит через отдел статистики.

Самым глобальным за последнее время мероприятием для работников государственной статистики стала перепись населения, которая прошла в минувшем году. Ее данные еще обрабатываются. Однако Леонид Михайлович назвал некоторые цифры. Они пока промежуточные, но уже позволяют составить представление о населении нашего региона. Итак, по предварительным данным, население Пуховичского района составляет 68,9 тысячи человек. Из них: городское население — 29,4 тысячи человек, сельское — 39,5 тысячи человек. В Марьиной Горке по предварительным данным проживает 20,8 тысячи человек, в городских поселках Правдинский — 2,1 тысячи человек, Руденск — 2,7 тысячи человек, Свислочь — 3,8 тысячи человек, население поселка Дружный — 10,2 тысячи человек. Работа по обработке данных переписи еще продолжается. Окончательные цифры мы узнаем в октябре текущего года.

В канун юбилейных дат принято подводить итоги. О том, что работники отдела статистики по Пуховичскому району справляются со своими обязанностями, проявляя при этом инициативу и творческий подход к делу, говорят награды, которые они получили. Благодарность председателя Пуховичского районного исполнительного комитета объявлена специалисту по проведению обследований Ольге Шпилевской и экономисту отдела Юлии Ченчик. Почетной грамотой райисполкома награждена экономист отдела Светлана Москалева. Благодарность начальника Главного статистического управления по Минской области объявлена главному экономисту отдела Анастасии Карпович. Еще в феврале текущего года благодарность председателя Минского областного исполнительного комитета была объявлена начальнику отдела стати-стики Леониду Краснику.

Наталья ПАРХОМЧИК.