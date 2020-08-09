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101-летняя пуховчанка проголосовала на дому

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Самая пожилая жительница района, 101- летняя Нина Петровна Курганович, которая живет в деревне Орешковичи Блужского сельсовета, проголосовала в день выборов Президента Республики Беларусь на дому.

Несмотря на свой почтенный возраст,  Нина Петровна интересуется жизнью своих близких, соседей и  своей страны и строит планы на будущее, а их у нее очень много. Это и ремонт в доме, и благоустройство территории возле него. Она очень общительная и постоянно находится в движении. В этом и кроется секрет ее долголетия.

Нина Петровна Курганович  проголосовала за светлое счастливое будущее своих детей, а их у Нины Петровны — четверо, а еще четыре внука, пять правнуков и три праправнука.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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