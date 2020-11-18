125 центнеров с гектара! В ОАО «Зазерка» реализуют производственные эксперименты

По дороге в контору ОАО «Зазерка» из окна автомобиля я всегда любуюсь красотой местных полей. В пасмурный осенний день зеленые всходы озимых зерновых особенно приковывают взгляд. Озимый сев в хозяйстве один из самых больших в районе — 1950 гектаров. И это основа урожая будущего года.

Нынешний сезон зазерские работники могут занести себе в актив: сработали с плюсом по всем показателям. Многие отмечают, что год получился урожайным, и «небесная канцелярия» благоволила аграриям. «Но дело, конечно, не только в погоде, — уверен руководитель хозяйства Андрей Папельский. — Главное — люди».

Сохранить и увеличить

— Урожай в закромах, заготовленные корма, подкошенные поля — все, что хозяйство имеет на данный момент, — это заслуга наших людей, — отмечает Андрей Станиславович. — В хозяйстве не хватает рабочих кадров, но мы должны не просто сохранить производство, а увеличить его. Поэтому большая нагрузка ложится на плечи наших ответственных и добросовестных людей, которые не могут уйти с фермы, зернотока, уехать с поля, не выполнив свои обязанности. На таких работниках все и держится.

Директор рассказывает о полевых работах и сразу же называет имена механизаторов, которые занимаются определенными видами работ, подчеркивая, что за всем стоит труд человека. Озимые зерновые посеяли в оптимальные сроки благодаря опытным сеяльщикам Сергею Щербе и Алексею Вересковскому. Подключался к ним и Михаил Булгак.

Чтобы было легче весной, с осени провели химпрополку 600 гектаров озимых зерновых. Этим занимался Андрей Куслий. Благодаря своему опыту, он всегда качественно выполняет эту ответственную работу.

Ион Панфил — передовик уборочной кампании, намолотил больше всех в хозяйстве — 1915 тонн зерна. Закончив уборку зерновых, в тот же день механизатор пересел на кормоуборочный комбайн. На уборке кукурузы и заготовке сенажа Ион Васильевич работал практически в одиночку. Он заготовил 52171 тонну кормов в пересчете на зеленую массу (силосная, сенажная масса и зеленый корм).

Еще один комбайнер — Дмитрий Клунко — намолотил 1743 тонны зерна. Особенно порадовала хлеборобов озимая пшеница: получили урожайность порядка 50 центнеров с гектара. Валовый сбор этой культуры составил 4307 тонн.

В полтора раза по сравнению с прошлым годом увеличилась урожайность рапса: с 400 гектаров получили 24 центнера с гектара.

Водители Михаил Навицкий и Александр Холод оперативно доставляли зерно с полей на зерносушильный комплекс. Вместе с рапсом Александр Васильевич перевез 3038 тонн зерна, Михаил Васильевич — 2932 тонны. Сейчас водители занимаются перевозкой кормов.

— Многие наши люди заслуживают хороших слов. Владимир Сидорович работает на одном из самых старых тракторов в хозяйстве и выходит в передовики на районном уровне. Стараются механизаторы Павел Новичихин, Андрей Нарейко и другие, — продолжает Андрей Папельский. — Мы несправедливо забываем полеводов, а ведь и они делают большой объем значимой работы.

Работать на результат

Валовая продукция растениеводства за 10 месяцев по сравнению с 2019 годом увеличилась почти на 112 процентов. Очень порадовала сахарная свекла. Со 160 гектаров получили 10 321 тонну сладких корне-плодов. Их урожайность самая высокая в районе — 645 центнеров с гектара. Заместитель директора по производству, главный агроном Александр Сидорик раскрывает секрет высокого урожая:

— Все благодаря соблюдению технологии и сроков. Землю запахали с осени, внесли все необходимые удобрения. По мере возможности проводим осенью еще и культивацию, ведь для сахарной свеклы важны идеально подготовленные поля, — говорит Александр Евгеньевич.

В хозяйстве всегда смело идут на производственные эксперименты. Проанализировав опыт коллег и проведя тендер, в этом году на 30 гектарах посеяли гибрид кукурузы «Рикардинио». Результат превзошел все ожидания: 125 центнеров с гектара. Директор отмечает, что не поверил бы в эти цифры, если бы не убедился лично. В следующем году эксперимент продолжат.

Круглогодично прибыль приносит отрасль животноводства. За 10 месяцев в хозяйстве надоили 7286 тонн молока, что составляет 111,6 процента к уровню прошлого года. Надой на корову — 3955 килограмм молока — это 110 процентов к уровню прошлого года.

Ежегодно на фермах хозяйства появляются новые объекты. Недавно провели полную реконструкцию сарая в Сергеевичах. Это была инициатива управляющего отделения «Сергеевичи» Александра Зайца.

В сельхозпредприятии все привыкли работать на результат. МТФ «Узляны» — самая старая среди ферм сельхозорганизации, однако это никак не влияет на результаты работы. Ежедневно коллектив фермы сдает 5 тонн 600 килограммов молока. Здесь же трудится лучший оператор машинного доения ОАО «Зазерка» — Марина Прокопович. Средний удой молока от коровы в ее группе за 10 месяцев составил 7444 килограмма (134 процента к 2019 году). В хозяйстве Марина Михайловна работает 17 лет. Своему нелегкому делу отдается сполна, благодаря чему и достигает высоких показателей. А еще женщина по жизни оптимист, и это тоже очень помогает в работе.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.