Сельское хозяйство 

125 центнеров с гектара! В ОАО «Зазерка» реализуют производственные эксперименты

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Заместитель директора по производству Александр Сидорик и директор Андрей Папельский.

По дороге в контору ОАО «Зазерка» из окна автомобиля я всегда любуюсь красотой местных полей. В пасмурный осенний день зеленые всходы озимых  зерновых  особенно приковывают взгляд. Озимый сев в хозяйстве один из самых больших в районе —  1950 гектаров.  И это основа урожая будущего года.

Нынешний сезон  зазерские работники могут занести себе в актив: сработали с плюсом по всем показателям. Многие отмечают, что год получился урожайным, и «небесная канцелярия»  благоволила аграриям.  «Но дело, конечно,  не только в погоде, — уверен руководитель хозяйства Андрей Папельский. — Главное — люди».

Сохранить и  увеличить

— Урожай в закромах, заготовленные корма, подкошенные поля — все, что хозяйство имеет на данный момент, — это заслуга наших людей, — отмечает Андрей Станиславович. —   В хозяйстве не хватает рабочих кадров, но мы должны не просто сохранить производство, а увеличить его. Поэтому большая нагрузка ложится на плечи наших  ответственных и добросовестных людей, которые не могут уйти с фермы, зернотока, уехать с поля, не выполнив свои обязанности. На таких работниках все и держится.

Механизатор Ион Панфил.

Директор рассказывает о полевых работах и сразу же называет имена механизаторов, которые занимаются определенными видами работ, подчеркивая, что за всем стоит труд человека. Озимые зерновые посеяли в оптимальные сроки благодаря опытным сеяльщикам Сергею Щербе и Алексею Вересковскому. Подключался к ним и Михаил  Булгак.

Чтобы было легче весной, с осени провели химпрополку 600 гектаров озимых зерновых. Этим занимался Андрей Куслий. Благодаря своему опыту, он всегда качественно выполняет эту ответственную работу.

Ион Панфил — передовик уборочной кампании, намолотил  больше всех в хозяйстве — 1915 тонн зерна. Закончив уборку зерновых, в тот же день механизатор пересел на кормоуборочный комбайн. На уборке кукурузы и заготовке сенажа Ион Васильевич работал практически в одиночку. Он заготовил 52171 тонну кормов в пересчете на зеленую массу (силосная, сенажная масса и зеленый корм).

Еще один комбайнер — Дмитрий Клунко — намолотил 1743 тонны зерна. Особенно порадовала хлеборобов озимая пшеница: получили урожайность порядка 50 центнеров с гектара. Валовый сбор этой культуры составил 4307 тонн.

В полтора раза по сравнению с прошлым годом увеличилась урожайность рапса: с 400 гектаров получили 24 центнера с гектара.

Водители Михаил Навицкий и Александр Холод оперативно доставляли зерно с полей на зерносушильный комплекс. Вместе с рапсом Александр Васильевич перевез 3038 тонн зерна, Михаил Васильевич — 2932 тонны. Сейчас водители занимаются перевозкой кормов.

— Многие наши люди заслуживают хороших слов. Владимир Сидорович работает на одном из самых старых  тракторов в хозяйстве и выходит в передовики на районном уровне. Стараются механизаторы Павел Новичихин, Андрей Нарейко и другие, — продолжает Андрей Папельский. —  Мы несправедливо забываем полеводов, а ведь и они делают большой объем значимой работы.

Александр Холод, Владимир Сидорович, Андрей Нарейко, Михаил Навицкий.

Работать на  результат

Валовая продукция растениеводства за 10 месяцев по сравнению с 2019 годом  увеличилась почти на 112 процентов. Очень порадовала сахарная свекла. Со 160 гектаров получили 10 321 тонну сладких корне-плодов. Их урожайность самая высокая в районе —  645 центнеров с гектара. Заместитель директора по производству, главный агроном  Александр Сидорик раскрывает секрет высокого урожая:

— Все благодаря соблюдению технологии и сроков. Землю запахали с осени, внесли все необходимые удобрения.  По мере возможности проводим осенью еще и культивацию, ведь для сахарной свеклы важны идеально подготовленные поля, — говорит Александр Евгеньевич.

Слесарь Николай Басалай и заведующая МТФ «Узляны» Татьяна Кавученкова.

В хозяйстве всегда смело идут на производственные эксперименты.  Проанализировав опыт коллег и проведя тендер,  в этом году на 30 гектарах  посеяли гибрид кукурузы «Рикардинио».  Результат превзошел все ожидания:  125 центнеров с гектара. Директор отмечает, что не поверил бы в эти цифры, если бы не убедился лично. В следующем году эксперимент продолжат.

Круглогодично прибыль приносит отрасль животноводства. За 10 месяцев в хозяйстве надоили 7286 тонн молока, что составляет 111,6 процента к уровню прошлого года. Надой на корову — 3955 килограмм молока — это 110 процентов к уровню прошлого года.

Ежегодно на фермах хозяйства появляются новые объекты. Недавно провели полную  реконструкцию сарая в Сергеевичах.  Это была инициатива управляющего отделения «Сергеевичи» Александра Зайца.

Оператор машинного доения Марина Прокопович.

В сельхозпредприятии все привыкли работать на результат. МТФ «Узляны» — самая старая среди  ферм сельхозорганизации, однако это никак не влияет на результаты работы. Ежедневно коллектив фермы сдает 5 тонн  600 килограммов молока.  Здесь же трудится лучший оператор машинного доения ОАО «Зазерка» — Марина Прокопович. Средний удой молока от коровы в ее группе за 10 месяцев составил 7444 килограмма (134 процента к 2019 году). В хозяйстве Марина Михайловна работает 17 лет. Своему нелегкому делу отдается сполна, благодаря чему и достигает высоких показателей. А еще женщина по жизни оптимист, и это тоже очень помогает в работе.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.

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