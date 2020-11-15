13- летний мальчик может потерять руку. До конца ноября идет срочный сбор на операцию

13-летний Рома Цветков из г.Могилёва – настоящий борец, справившийся с онкологией. Он прошел множество блоков химиотерапии, но вылечить его руку докторам не удалось. Пораженную онкологией плечевую кость сначала заменили на трупную кость, а когда она сломалась, вместо нее поставили кость из Роминой ноги. Мальчик перенес 2 тяжелейших операции, почти 2 года провел в гипсе, но кость так и не дала сращения. Шанс спасти Ромину руку все еще есть!

Срочно нужна Ваша помощь! До конца ноября нужно собрать 18985,96 евро.

– Рома – мой единственный сын, – рассказывает мама Ромы, Майя Николаевна. – Он рос как все детки, ходил в садик, потом в школу, начал профессионально заниматься спортом: баскетболом и дзюдо. Замечательно учился, все успевал: и уроки делать, и к олимпиадам готовиться, и на тренировки ходить, и с друзьями играть.

Рома учился в 5 классе, когда его начали беспокоить боли в руке. В это время он усердно занимался спортом и старался не обращать на это внимания. Но в один из дней мальчик позвонил маме со школы и попросил забрать его – невыносимо болела рука. Мама отвезла Рому в травмпункт.

– Все было быстро: снимок, на следующий день КТ и сразу, без жалости, как есть: «У Вашего сына онкология», – вспоминает мама.

В Боровлянах мальчику поставили точный диагноз: саркома Юинга средней трети диафиза плечевой кости. Назначили 6 блоков химиотерапии и операцию по замене плечевой кости.

– 18 октября 2018 года, – не задумываясь ни секунды называет мама первый день первого блока «химии». – Роме было очень плохо. Постоянно болела голова, болело тело, постоянно тошнило. Анализы «падали в ноль». Принимаемые препараты вызывали судороги. Но мы все пережили, все 6 блоков. Оставалась операция.

Роме удали плечевую кость, пораженную опухолью, а вместо нее поставили трупную кость, донорскую, и укрепили ее пластинами. Она должна была прижиться, а через 2 года пластины бы сняли, и эта кость уже считалась бы Роминой костью.

Мальчик перенес еще 8 блоков химиотерапии в ожидании, что кость приживется. Но она не прижилась, а через полгода пересаженная кость сломалась.

– Мы поехали в Боровляны с резкой болью в руке, – вспоминает мама. –Снимок показал перелом. Доктора сказали, что он не срастется, нужна другая операция.

В ожидании этой операции, со сломанной рукой, закованной в гипс, Рома провел еще полгода.

– Я звонила и плакала, и просила, и умоляла. За эти пол года не нашли ни пластин, которые были нужны для операции, ни врачей, которые бы ее сделали, все эти 6 месяцев мой сын ходил со сломанной рукой, – рассказывает мама. – В итоге нашелся врач, который согласился провести первую для него подобную операцию – заместить плечевую кость малоберцовой костью (взять кость из голени Ромы и пересадить ее вместо плечевой кости).

Доктор был честен с мамой Ромы, признал, что будет делать такую операцию впервые, что может ее выполнить, но прогнозов никаких нет, и есть вероятность, что будет несращение.

– Рома был на срыве. Он и плакал, и кричал, никого не подпускал к себе, но выбора не было. Пару дней промедления – и он потерял бы руку.

Операция прошла успешно. Кость, взятая из голени Ромы, не отторглась. Но его левая голень осталась без одной кости. Мальчик пытался снова встать на ноги, и с надеждой ждал, когда произойдет сращение.

– Рома долго не мог ходить, не мог наступать на левую ногу, – вспоминает мама. – Пятка с пальцами была скручена внутрь, а большинство процедур противопоказано. Мы разрабатывали ногу, купили коляску, взяли щенка, чтобы у него был стимул выйти на улицу. Роме было очень тяжело, он не хотел никого ни видеть, ни слышать, не хотел разговаривать, замкнулся в себе. Но мы терпели и ждали, мы надеялись…

Прошло еще полгода. Сращения так и не произошло. Последнее обследование показало, что со стороны локтя идет расхождение кости. Рома теряет руку.

О Роме и операции, которая спасет его руку

Уже 2 года 13-летний мальчик сквозь боль и слезы борется за свою жизнь, борется за возможность сохранить свою правую руку.

Он по 1-2 км в день проходит вместе со своей собакой. Он смог подняться с коляски и встать на ноги, несмотря на то, что в одной его ноге не хватает кости. Он смог выходить на улицу, даже видя, что на него оглядываются, что тыкают пальцем, смог пережить, когда дети подходили и с удивлением спрашивали: «А ты еще живой?», когда на всю улицу раздавался тихий шёпот: «А что это с ним такое?».

Он смог. Все это время он и его мама делали все, чтобы он жил, чтобы сохранил свою руку. Остался последний шаг. Роме нужна операция и без Вашей помощи ему не справиться.

– Вы ждали слишком долго, – сказал маме доктор медицинского центра Текнон (г.Барселона) во время скайп-консультации. – Эту коррекцию Роме должны были сделать спустя 4 месяца после последней операции. Прошло уже полгода. Мы подберем для Ромы самый лучший вариант лечения. Но Вы должны приехать как можно быстрее. Обследование и через 2 дня сразу операция.

Чтобы сохранить Роме руку, кость укрепят, возьмут дополнительные части кости из другой Роминой ноги, вставят металлические детали для укрепления, добавят сосудов, чтобы кость хорошо прижилась, могла расти и утолщаться. Положительный результат этой операции будет виден уже через 4 месяца.

– У нас есть только этот месяц. Если кость не спасти, дальше можно уже ничего не делать. Это конец, – рассказывает мама. – Роме провели уже 2 неудачные операции, он почти 2 года провел в гипсе, мышцы ослабли, ослабли сосуды. Сейчас еще что-то можно восстановить. Если этого не сделать – Рома потеряет руку.

Помогите Роме сохранить руку!

Чтобы Рому пригласили на обследование и прислали визовое приглашение, мама Ромы внесла депозит размером 20000 евро на счет медицинского центра Текнон (Centro Médico Teknon) в Барселоне (Испания), нейрохирурги которого готовы помочь Роме и спасти его руку.

18 ноября Рому уже ждут на обследование, через 2-3 дня после которого должна быть сделана операция. Но без полной оплаты по счету, который составляет 56759,50 евро, оперировать Рому не будут. Доктора готовы ждать приезда Ромы до конца ноября. Если мама не сможет оплатить операцию, по истечении этого срока они могут отказать Роме в лечении. Ведь чем больше проходит времени – тем больше риск потери руки. Чтобы помочь Роме и спасти его руку, осталось собрать 18985,96 евро.

– Я все сделаю, я буду писать, я буду тренировать руку, я буду стараться изо всех сил, я поеду куда угодно, пусть только они сделают мне руку, пусть они мне помогут, – это слова Ромы, мальчика который в свои 13 лет пережил столько, что нет слов, чтобы выразить всю перенесенную им боль.

Сейчас он живет надеждой, что его спасут, что у него, как и сейчас будут 2 руки, что у него все будет хорошо.

Помогите Роме! Спасите его руку!

Помочь Роме в оплате для него операции – реконструкции псевдоартроза плечевой кости в медицинском центре Текнон (г.Барселона, Испания) Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Цветкову Роме.

1. Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

2. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Цветков ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Цветков 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в

Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов А1 данная услуга недоступна.

Помогите сохранить руку ребенку!