14-летний Ваня перенес уже 12 операций. Помогите мальчику встать на ноги!

Родившись, Ванечка пережил две клинические смерти и остался совсем один – родная мама от него отказалась. Малыша спасли доктора и любовь Елены и Андрея Дубогрий, ставших его родителями. Их забота, душевное тепло и стремление любой ценой вернуть Ванечку к жизни позволили малышу не только не погибнуть, но и вырасти добрым, умным и талантливым мальчиком. С тех пор, как мы обратились к неравнодушным людям с просьбой о помощи Ване, прошло 5 месяцев. За это время он перенес еще одну, 12-ю операцию на обеих ногах. Помогите мальчику пройти реабилитацию и встать на ноги!

Ванечка родился 11 июня 2006 года в г.Бресте. Он перенес 2 клинические смерти и боролся за жизнь из последних сил. Прогнозы были плохими. Малыша, еле живого, крестили прямо в коридоре реанимации. Благодаря чуду, докторам, Елене и Андрею Дубогрий, усыновившим Ванечку, малыш пошел на поправку.

– Приговор медиков был однозначен: ребенок выжил, но он останется слепым, парализованным, и никогда не сможет даже реагировать на этот мир, – вспоминает слова докторов папа Вани, Андрей Анатольевич.

У маленького Ванечки был сильнейший детский церебральный паралич, он был весь скрученный, у него не разгибались ни ручки, ни ножки, он ничего не видел из-за атрофии зрительных нервов.

Елена и Андрей делали для сына все, что было возможно. Любовь, забота, молитвы, массаж, операции, реабилитации сделали чудо – маленький Ванечка смог не только видеть, но и начал двигать ручками и ножками, научился ползать, сидеть, вставать с поддержкой на ноги. Он начал понимать речь и разговаривать.

Сейчас Ване 14 лет. За эти годы он перенес 11 операций на ногах, а в конце сентября 2020 года – 12-ю сложнейшую операцию сразу на правой и левой ногах. Все ради одного – научиться ходить.

– Если бы не операции, он никогда не смог бы даже сидеть, навсегда остался бы лежачим, – рассказывает папа. – Мы всем сердцем хотим, чтобы он начал ходить. Ведь время уходит, мы не молодеем, поэтому делаем все, что можем, чтобы дома Ваня научился сам передвигаться, мог приготовить себе покушать, мог сам о себе заботиться. Пока мы есть, мы будем стараться изо всех сил, чтобы поставить его на ноги. И мы просим Вас о помощи!

Последняя двенадцатая операция (тройная остеотомия таза слева, трансплантация фрагментов аутокости, миотомия аддукторов слева, а также удаление пластины из правого бедра) была проведена докторами «РНПЦ травматологии и ортопедии» 29.09.2020 года. Ранее подобная операция была сделана на правую ногу мальчика. Обе операции прошли успешно! Теперь он сможет подняться на ноги, начать ходить самостоятельно. Но для этого необходима интенсивная реабилитация. Подарите Ванечке шанс пойти на собственных ножках!

Обращение Центра

Папа Вани, Андрей Анатольевич Дубогрий, обратился к нам за помощью в июле 2020 года, после 11-ой операции, выполненной на правой ноге Ванечки. Мальчик очень нуждался в помощи – хорошей разработке правой ноги, восстановлении ее функциональности после сложнейшего хирургического вмешательства, а также в средстве для лечебного питания Нутридринк, необходимого для восстановления Вани после пройденной операций и послеоперационного периода. За эти 5 месяцев мы опубликовали о Ване 2 статьи, неоднократно просили о помощи как неравнодушных людей, так и организации. Благодаря помощи всех, кто откликнулся и поддержал Ванечку в борьбе за здоровое детство, было собрано 9042 бел.руб. (47% от необходимой суммы для оплаты послеоперационной реабилитации в Центре интенсивной терапии OLINEK (Варшава) и средства для лечебного питания Нутридринк (на 6 месяцев).

В ближайшее время «Центр помощи Вера» переведет собранные средства на приобретение средства для лечебного питания Нутридринк на 6 месяцев. Но Ванечка по-прежнему очень нуждается в послеоперационной реабилитации, поскольку в конце сентября 2020 года мальчик перенес еще одну сложнейшую операцию на обеих ногах.

Помогите Ванечке начать ходить! Чтобы оплатить послеоперационную реабилитацию в Центре интенсивной терапии OLINEK (Варшава), необходимо собрать еще 10375 бел.руб.

Вы можете поддержать мальчика, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Ивану Дубогрию:

1. Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

2. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Иван ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Иван 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!