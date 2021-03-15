15 марта в нашей стране отмечается День Конституции Республики Беларусь

В Конституции закреплены основные принципы, назначение, функции и основы организации, формы и методы деятельности государства. Самым главным является то, что Конституция придает высшую юридическую силу фундаментальным правам и свободам человека, защищает его достоинство.

Основной Закон нашего государства на первое место ставит и гарантирует гражданам Республики Беларусь соблюдение их личных прав и свобод. Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Государство ответственно перед гражданином за создание условий свободного и достойного развития личности. Гражданин ответствен перед государством за неукоснительное исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией.

Необходимо отметить, что в целом Конституция Республики Беларусь закрепляет все положения международно-правовых актов, которые касаются правового статуса человека. Признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.

За всю историю развития Беларуси были приняты пять Конституций (в 1919, 1927, 1937, 1978 и 1994 годах). Принятие новой Конституции 1994 года поставило задачу — обеспечить в нашей стране верховенство закона, то есть подчинение закону любой из существующих ветвей власти — законодательной, исполнительной, судебной.

Республика Беларусь гарантирует равенство всех ее граждан перед законом, обеспечивает свободу, неприкосновенность и достоинство личности, неприкосновенность жилища и иных законных владений, право свободного передвижения и выбора места жительства в пределах Республики Беларусь, свободу вероисповедания. Государство также гарантирует каждому право собственности, право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения, право на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом, право на жилище, которое обеспечивается развитием государственного и частного жилищного фонда, содействием гражданам в приобретении жилья, а также право на образование, право на участие в культурной жизни.

Чем слаженнее и активнее будут работать институты, призванные улучшать жизнь людей и закреплять соответствующие нормы в нашем законодательстве, тем стабильнее и крепче будет не только общество, но и государство в целом.

Александр АЛИСЕВИЧ,

прокурор Пуховичского района.