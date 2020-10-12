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15 октября пройдет электронная ярмарка вакансий с участием организаций района

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15 октября  с 10.00 до 12.00  на  единой   информационной  площадке  http://e-vacancy.by/   будет  проводиться электронная  ярмарка  вакансий  с  участием   организаций   района:  СООО  «Волшебный  остров»,  ОАО «Пуховичский  комбинат  хлебопродуктов»,  ОАО «Пуховичский  опытно-экспериментальный  завод».

Соискатели  работ  получат  возможность  задать  нанимателям   интересующие   вопросы,  получить  электронную  консультацию, приглашение  на  собеседование  в  режиме  реального  времени.

 

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