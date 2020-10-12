15 октября пройдет электронная ярмарка вакансий с участием организаций района

15 октября с 10.00 до 12.00 на единой информационной площадке http://e-vacancy.by/ будет проводиться электронная ярмарка вакансий с участием организаций района: СООО «Волшебный остров», ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод».

Соискатели работ получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.