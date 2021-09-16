15 сентября отмечается День библиотек Беларуси!

Библиотеки, или «дома мудрости», как их издавна называли, всегда являлись первоисточниками информации. Работники библиотек и сегодня бережно собирают, хранят и предоставляют произведения письменности миллионам читателей.

В современном мире цифрового развития бытует мнение, что библиотеки утрачивают свое значение в жизни человека: черпать информацию можно теперь не сходя с места в интернете. Впрочем, там же найдутся и книги, и журналы, и газеты. Чтобы соответствовать времени, в библиотеках начали внедрять информационные технологии: создают электронные каталоги, оцифровывают книги и даже запускают интернет-аналоги библиотеки. Пожалуй, идеальной библиотекой в понятии современного человека будет та, где возможно одновременно работать с книгами и обращаться за дополнительными данными по специальной межбиблиотечной сети через интернет, чтобы быстро получать эти данные, распечатывать интересующие фрагменты книг, делать копии.

Сегодня ГУК «Пуховичская центральная районная библиотека» является самой современной библиотекой нашего района. Ее фонды насчитывают более 220 тысяч изданий, многие из которых хранятся на электронных носителях. Ежегодно более 2,5 тысячи человек пользуются информационным фондом библиотеки. На данный момент центральная районная библиотека объединяет также 27 учреждений, в которых трудится креативный и творческий коллектив. Многие из его сотрудников имеют всего одну запись в трудовой книжке, а трудовой стаж насчитывает не один десяток лет.

— В своей работе мы уделяем первоочередное внимание юным читателям, — рассказала директор ГУК «Пуховичская центральная районная библиотека» Алла Андросова. — Главная задача — формирование личности читателя, воспитание у ребенка любви к книге, создание условий для возникновения и развития интереса к чтению как к уникальному виду деятельности и состоянию души.

Библиотеки района располагают богатыми книжными фондами замечательной детской литературы. Также с целью привлечения молодежной читательской аудитории мы внедряем новые формы и методы работы: библиотуры, онлайн-викторины, интерактивные площадки, выставки-диалоги, флешмобы, фольклорно-исторические экскурсы. Проводим встречи молодежи с писателями-земляками, известными людьми района. Обязательно отслеживаем важные даты в жизни страны и готовим тематические мероприятия.

Накануне Дня народного единства коллектив центральной библиотеки организовал для старшеклассников цикл мероприятий под общим названием «Единство белорусского народа — основа независимой страны».

В библиотеке активно реализуются программы и проекты, направленные на воспитание, формирование нравственной культуры: «Лето, книга, библиотека», «Забота», «Литературное созвездие Пуховщины», «Мир, который я люблю», «Автостопом по книжным новинкам»…

Быть может, не все знают, что работу библиотеки, все предстоящие мероприятия и интересные факты из мира литературы мы освещаем в Telegram-канале «Библиотеки Пуховщины на молодежной волне».

Стоит отметить, что особое внимание уделяется и взрослой аудитории. Среди читателей со стажем — участники любительских объединений: клуба «Чистый четверг», «Клуба интересных встреч», которые работают при библиотеках.

Всего действуют 23 любительских объединения, в том числе 12 клубов по интересам и 4 кружка для детей и подростков.

— Все мы убеждены, что библиотека сейчас стала тем местом, которое предоставляет человеку возможность удовлетворить не только свои информационные запросы, но и потребность общения, проведения досуга интересно и с пользой, — говорит Алла Андросова. — Мы ждем вас, читатели!

Марина РЫЖОВА.