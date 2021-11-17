17 ноября в Республике Беларусь отмечается День участкового инспектора милиции. О том, как проходит служба и с чем приходится сталкиваться каждый день, рассказывает участковый Пуховичского РОВД Максим Литвиненко.

— День на день не приходится. Смена начинается с инструктажа, потом обход территории, прием граждан, профилактические мероприятия. А еще бывают дежурства и рейды. Часто случается, что нужно заменить кого-то из коллег в выходные, ведь понятия «не могу» на службе нет.

В целом работа вносит в личную жизнь свои коррективы, и что-то запланировать для себя не всегда получается, — признается Максим Литвиненко. — Конечно, служба трудная, но интересная. Она не похожа на службу в других подразделениях милиции. Там сотрудники работают по определенному направлению, а участковый — это универсальный «солдат»: вчера я был в составе оперативно-следственной группы, сегодня помогал искать пропавшего в лесу человека, а завтра принимаю участие в уголовном расследовании.

Недавно был случай. Мужчина пошел за грибами и не вернулся. Я вместе с сотрудниками Пуховичского РОЧС занимался его поисками. В лесу, двигаясь предположительно по тому же маршруту, что и потерявшийся грибник, начали находить его вещи. Ближе к ночи, дойдя до непроходимого участка леса, решили поиски прекратить. Утром мужчина сам вернулся домой. Он объяснил, что когда собирал грибы, в болоте начала подниматься вода. Принял решение залезть на дерево и переждать. Как только вода отошла, спустился и вернулся домой. Вещи оставлял как ориентиры, чтобы не заблудиться. О том, что его ищут, он даже не подозревал.

Чаще всего приходится разбираться с бытовыми ситуациями на фоне семейных скандалов и выходок пьяных дебоширов. Примерно половина таких обращений заканчивается после разговора и замечания. В таких случаях важно понять ситуацию и разъяснить сторонам, что проще примириться и прийти к компромиссу, нежели доводить дело до суда. Поэтому сначала я могу задержать правонарушителя, а потом ему же оказывать психологическую помощь.

Беседы с нарушителями тишины и покоя граждан не всегда заканчиваются замечанием: для злостных нарушителей предусмотрены штрафы. Особое внимание на своем участке я уделяю соблюдению запрета на употребление алкоголя в общественных местах. Такие ситуации встречаются повсеместно. Также слежу за появлением граждан в неприглядном виде и в состоянии опьянения на улице. Под особым контролем — продажа алкоголя несовершеннолетним.

Вообще, алкоголь — это отдельная тема. По своему опыту могу сказать, что большинство происшествий происходит по причине злоупотребления им. На моем участке есть несколько семей, где случаются регулярные конфликты у пожилых родителей со своими детьми, которые злоупотребляют спиртным.

После подобных инцидентов родители сами вызывают милицию, пишут заявления, а потом идут на примирение. И все начинается заново. Их чада снова пьют, выносят из дома вещи, а родители страдают из-за того, что боятся привлечь детей к ответственности. И это понятно… Ну, какая мать захочет посадить в тюрьму своего ребенка? Эти семьи я регулярно посещаю для профилактики, провожу с ними беседы, стараюсь предупредить очередной конфликт.

Реже, к счастью, происходят кражи, грабежи или разбои. Но, так или иначе, я несу ответственность за все, что происходит на вверенной мне территории.

Я считаю, что участковый инспектор милиции должен как никто владеть обстановкой на своем участке, знать потенциальных правонарушителей, неблагополучные семьи и понимать, к каким гражданам можно обратиться за помощью, а от кого поддержки ждать не стоит.

Служба участковых инспекторов милиции — одна из наиболее важных в системе органов внутренних дел. Мы являемся лицом всей правоохранительной системы в глазах обычных граждан, ведь почти каждый человек знает в основном двух милиционеров — министра МВД и своего участкового.

Станислав БЕЛОУСОВ.