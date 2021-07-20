Коротко о разном 

18 июля — День металлурга

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Завтра в Беларуси традиционно отметят свой профессиональный праздник люди, чей труд связан с металлургией. И среди них — ветераны труда и работники нашего предприятия. От всей души поздравляем вас и благодарим за добросовестный труд и преданность профессии, которую никто не назовет легкой. Но представить без нее прогресс просто невозможно. И каждый член нашего коллектива это хорошо понимает. Все наши общие успехи —  итог совместного добросовестного труда.

Ваше трудолюбие, способности и талант заслуживают самых добрых слов. Желаем вам, уважаемые металлурги, новых достижений в труде, крепкого здоровья, хорошего настроения, личного и семейного счастья.

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод».

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