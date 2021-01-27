18-летней минчанке срочно нужна наша помощь. До 5 февраля нужно собрать еще 3574 евро

Маша Давидовская родилась с лимфангиомой – врожденной доброкачественной опухолью, поразившей левую глазницу. Сейчас девушке 18 лет и за все эти годы вылечить ее так и не смогли: многочисленные неудачные попытки и операции только ухудшили состояние. Рубцовые ткани, постоянные кровоподтеки из-за кровоточащей опухоли, давление на зрительный нерв, не сходящая отечность. Маше можно помочь, избавив от опухоли навсегда. Начало лечения назначено на 5 февраля! Срочно нужна Ваша помощь!

Маленькая Маруся родилась с припухшим веком. Лечили от всего, но глазик девочки так и оставался опухшим. Только на 4 году жизни, когда состояние Машеньки стало резко ухудшаться, доктора выяснили причину.

– Мы сразу поехали в Боровляны. Там Марусе сначала поставили диагноз – гемангиома, и назначили операцию, – рассказывает мама Маши, Наталья. – Сказали, что прооперируют, и уже через год мы навсегда забудем об этой болезни. Но они ошиблись. Во время операции доктора поняли, что у Маши другой тип опухоли – лимфангиома, и вырезать ее невозможно.

После проведенной операции состояние Маши ухудшилось. Была нарушена работа века, повреждена мышца – глаз на половину не открывался.

– В течение этого же года Маше сделали еще 2 операции, но восстановить нормальную работу века не смогли. А опухоль как была, так и осталась, – рассказывает мама.

В таком состоянии Маша прожила еще 3 года. Лечения не было. Зрение падало. Девочке шел 6 год, впереди была школа.

– Мы обратились за помощью к доктору медицинских наук, профессору Катаеву Михаилу Германовичу в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца в Москве, – рассказывает мама. – Только через год мы смогли попасть к нему на операцию. Он восстановил складку верхнего века, восстановил нормальную работу мышцы. Опухоль оставалась на месте, но глазик начал нормально работать. Когда мы вернулись домой, Маруся пошла в школу.

Следующий рецидив случился, когда Маша училась в 3 классе. Чтобы помочь ребенку, доктора попробовали ввести препарат, которым успешно лечили лимфангиому в других странах – Пицибанил. Ввести его пытались дважды. Первый раз – безуспешно. Второй – слишком много.

– То, что было дальше, не могу вспоминать даже сейчас. За ночь ткани глазной орбиты сильно расширились, повылезали из век, глаз перестал закрываться вообще, боль была страшная, острое кровоизлияние, обезболивающие один за другим не помогали, – рассказывает мама. – Ребенок в страшных муках провел четыре дня, под простыней, прячась от дневного света, который добавлял дикую боль, так как в палате было много других детей и родителей.

Когда я видела, с каким мужеством Маша переносила физические муки, у меня разрывалось сердце. Но я слышала: «Мама, не плачь! Только не плачь!..» и отвечала, что не плачу. Это самое страшное, когда ты не можешь ничем помочь своему ребенку, когда он страдает. Только спустя четверо суток доктор вызывала офтальмолога-хирурга из взрослой онкологии, и была проведена экстренная операция. Машу и дальше пробовали лечить, но безрезультатно.

Маше сейчас 18 лет. Опухоль по-прежнему на месте и состояние ухудшается.

– После стольких хирургических вмешательств образовалось много рубцовой ткани, опухоль кровоточит, помимо визуального дефекта, не сходящего у девочки «фингала», постоянно образуются кровоподтеки, – рассказывает мама. – В нашей стране лечения нет.

«Давайте я просто вырежу ей всю орбиту вместе с глазом, вставим стеклянный и будете жить припеваючи», – вспоминает мама слова одного из докторов.

О Маше– Маша никогда не скрывала свою болезнь, – рассказывает мама. – Она носит очки с 1 класса, но не затемненные, а обыкновенные. Левый глаз, страдающий от опухоли, видит хуже, чем правый. Из-за того что опухоль сдавливает глазное яблоко, у Маши астигматизм.

Маша очень сильная девушка. Уже с 10 класса она начала идти к своей мечте и готовиться к поступлению в медицинский университет. В этом году она поступила на бюджетную форму обучения на лечебный факультет Белорусского государственного медицинского университета, набрав 373 балла по ЦТ, в том числе 100 баллов по биологии.

Сейчас состояние Маши ухудшается. Девушка нуждается в лечении.

– На мою просьбу о помощи откликнулся профессор Венской Частной Клиники, который специализируется на орбитальной хирургии сложных случаев вроде нашего, – рассказывает мама. – Он готов помочь Марусе и избавить ее от опухоли навсегда. За три фазы введения препарата Блеомицин, очень эффективного при нашем диагнозе, с промежутком в месяц, опухоль окончательно усохнет, все ее клетки будут уничтожены, а значит больше она никогда не появится. Пройдет вся отечность, не будет больше давления на зрительный нерв – Маруся сохранит зрение.

Маша очень хочет быть здоровой, хочет жить без опухоли, хочет сохранить зрение, хочет, чтобы на нее смотрели без жалости. Несмотря на болезнь, она не замкнулась в себе, не обиделась на судьбу. Она общительная дружелюбная девочка с хорошим чувством юмора. Она заслуживает быть здоровой и счастливой! Пожалуйста, помогите нам!

Помогите вылечить Машу!

Стоимость необходимого Маше лечения (склеротерапии лимфангиомы левой орбиты блеомицином (3 фазы) в Венской Частной Клинике (г.Вена, Австрия), составляет 18659,03 евро.

Стоимость первой фазы лечения, на которую Машу ждут 5 февраля 2021 года, составляет 9289,01 евро. Чтобы оплатить этот первый этап лечения, необходимо собрать еще 3574,01 евро. Срочно нужна Ваша помощь!

Вы можете помочь Маше, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Маше Давидовской:

1. Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

2. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

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Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!