18 ноября в Единый день здоровья стартовала республиканская акция против курения

Профилактике табакокурения и онкологии будет посвящена республиканская акция, которая стартует 18 ноября в Единый день здоровья.

В целях реализации положений Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы, с 18 ноября по 25 ноября на республиканском уровне пройдет республиканская информационно-образовательная акция по профилактике табакокурения как фактора риска развития онкологических заболеваний. Стартует акция в Единый день здоровья, тема которого — «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний».

По данным Международного союза по борьбе с раком (UICC), сегодня 30 процентов всех случаев смерти от онкологических заболеваний связаны с курением. Всего же употребление табака, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. Курильщики теряют около 18 лет потенциальной жизни, что является огромной социальной потерей для нашего общества. Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, действуя практически на все органы. А продукты табачного происхождения вместе с другими канцерогенными веществами — главная причина возникновения онкологических заболеваний. Курение провоцирует у человека развитие 18 форм рака: рак легкого, пищевода, гортани и полости рта, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почки, желудка, молочной железы, шейки матки и другие. Кроме высокого риска возникновения различных форм злокачественных новообразований, продолжение курения негативно сказывается на проведении специального лечения при возникновении этих заболеваний. Установлено, что у курящих пациентов по сравнению с некурящими сокращается продолжительность жизни, возрастает риск рецидива или возникновения второй опухоли, снижается эффективность лечения, качество жизни. Прекращение курения гарантирует снижение заболеваемости.

Курение наносит существенный вред здоровью курильщика. К сожалению, далеко не все понимают, что табачный дым опасен не только для курильщика, но и для тех, кто находится с ним рядом. Все еще значительная часть населения подвержена пассивному курению. В воздухе вокруг курящего человека содержится более 40 веществ, которые могут быть причастны к возникновению рака у человека и животных. Особенно страдают дети курящих родителей. Они в большей степени, чем дети, родители которых не курят, подвержены различным инфекциям дыхательных путей, есть информация о повышенном риске возникновения лимфом у таких детей. Поэтому особое внимание при проведении акции будет уделено ограничению курения в организациях общественного питания и других общественных местах.

Значительное содержание в табаке и продуктах его переработки канцерогенных веществ определяет тесную связь курения и развития онкологических заболеваний. Установлено, что опасность заболеть раком значительно (почти в 30 раз) выше у злостных курильщиков и рано начавших курить. Смертность от рака также возрастает параллельно потреблению сигарет. Показатель риска, связанный с курением, различен для опухолей различных локализаций и зависит от возраста на момент начала курения, длительности курения и количества сигарет, выкуриваемых в день. Риск возникновения рака полости рта и глотки у курящих повышен в 2-3 раза по сравнению с некурящими и в 10 раз у тех, кто курит более одной пачки сигарет в день. Риск развития рака гортани и легкого у курильщиков очень высок. Как правило, для развития рака легкого необходим временной период от 10 до 30 лет курения. Вместе с тем, риск возникновения рака легкого увеличивается в 3-4 раза при выкуривании более 25 сигарет в день.

Результаты американских исследователей указали на важную роль возраста на момент начала курения. Наибольший риск возникновения рака легкого отмечен у мужчин, начавших курить до 15 лет. Риск возникновения рака пищевода в 5 раз выше у курящих по сравнению с некурящими, а риск рака желудка — в 1,5 раза. Курение является одной из причин рака поджелудочной железы, и риск возникновения рака у курящих повышен в 2-3 раза. Выявлен повышенный риск развития рака печени у курящих, особенно в сочетании с употреблением алкоголя или у инфицированных вирусами гепатита В и С. Риск рака мочевого пузыря и почки среди курящих повышен в 5-6 раз. Выявлена связь между курением и раком шейки матки у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека.

Необходимо знать и помнить, что курящие наносят существенный урон не только собственному здоровью, но и здоровью окружающих, делая их пассивными курильщиками. Американские и японские ученые подсчитали, что пребывание некурящего в накуренном помещении в течение рабочего дня подвергает его такому же риску заболеваний, как человека, выкуривающего по 5 сигарет в день. Известно также, что жены активных курильщиков умирают в среднем на 4 года раньше, чем жены некурящих.

Беременным женщинам категорически противопоказано не только курение, но и пребывание в накуренных помещениях в связи с установленной высокой чувствительностью плода к канцерогенам и другим химическим воздействиям и, вследствие этого, высоким риском развития у детей злокачественных опухолей и уродств.

Отказ от курения в любом возрасте оправдан, поскольку:

— через 8 часов уровень кислорода в крови возвращается к норме;

— через 48 часов человек обретает обоняние и вкус;

— через 1 месяц становится легче дышать, исчезают утомление, головная боль;

— через 6 месяцев проходят бронхиты, восстановится сердечный ритм;

— через 1 год вдвое уменьшается возможность умереть от ишемической болезни сердца;

— через 5 лет в 2 раза сокращается вероятность заболеть онкологическими заболеваниями.

По данным интернет-ресурсов.