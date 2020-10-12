18 октября пройдет осенняя распродажа курочек

КУРОЧКИН ДОМ( У ТАТЬЯНЫ) www.kurodom.by ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСЕННИЕ РАСПРОДАЖИ ПТИЦЫ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР НА ПРОДАЖУ +ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ! Только у нас Вы приобретете качественных здоровых курочек с гарантией птицефабрики! И действительно получите в подарок молодую хорошую курочку,которую выберете сами! Огромнейший выбор яйценоских пород и кроссов (320-340 яиц) Есть курочки, которые начинают нестись!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ, с 8.30 до 10.00 в Блони (р-н магазина «Пчела», ул.Пятаковича, поворот на музей за остановкой направо),

10.30 — в Руденске (м-н «Стиль»), 11.10 — в Свислочи будут продаваться молодые куры несушки 120-180 дней и взрослые куры несушки 8-12 мес. Красные, белые, серые,рябые, голубые, изумрудные, янтарные,черные ,ситцевые пеструшки и чубатые доминанты самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции (Хайсекс, Ломанн Браун, Хайн Лайн ,Леггорнн, Чешские доминанты (все окрасы), КОРАЛ НИК, Иза браун, Тетра, Беларуская коричневая и др. МИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ и других ведущих фабрик РБ.

Доставка по району бесплатно.

При покупке 5 кур -1 в подарок!