19 и 20 июня у Кургана Славы пройдут новые выставки: «Хозяевами» будут спасатели из областного МЧС

Ставшие уже традиционными, посвященные Году народного единства, выставки состоятся у Кургана Славы 19 и 20 июня. На этот раз «хозяевами» будут спасатели из областного МЧС.

Выставка разбита на несколько площадок. На «АПИ» всех желающих познакомят с автономным пожарным извещателем, правилами установки и его эксплуатации. В «Безопасном доме» можно будет изучить действия в случае загорания пищи на плите, правила устройства и эксплуатации печного оборудования с помощью макетов). «Правила безопасности» помогут постичь алгоритм вызова спасателей и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также пройдет демонстрация четырех единиц пожарной техники и ее возможностей.

Наконец, в комплексе «Дымовой лабиринт» есть возможность отработать действия при нахождении в непригодной для дыхания среде.

Источник: МЛЫН.ВУ