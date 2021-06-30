2 июля нотариусы проконсультируют бесплатно

2 июля 2021 года нотариусы нотариальных контор и нотариального бюро Минского областного нотариального округа примут участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, посвященной Дню Независимости Республики Беларусь и 77-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане Республики Беларусь могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей. Обращаем внимание, что консультацию специалиста также можно получить по телефону или с помощью мессенджера Skype. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе с помощью средств видеосвязи.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса».