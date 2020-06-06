20-летний парень получил ожоги при розжиге мангала

В деревне Заречье вечером 5 июня 20-летний парень разжигал мангал возле дома своей бабушки. Из-за неосторожного обращения с огнем молодой человек получил ожоги 30% тела.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре в деревне Заречье поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 18:30.

Известно, что происшествие случилось на Полевой улице, во дворе дома №14, который принадлежит 74-летней пенсионерке. Ее 20-летний внук после неосторожного розжига мангала госпитализирован с ожогами рук и ног, 30% тела.

Большого пожара не случилось. Подразделения МЧС не приезжали. Это подтверждают жители деревни.

— А машинами скорой помощи нас не удивишь. Они по нашей Полевой улице часто ездят, причем, в обе стороны, — сказала корреспонденту МЛЫН.BY жительница деревни Заречье.

Источник: Млын.бай