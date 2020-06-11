200 рублей за нору. Объявлено вознаграждение за каждого найденного в Беларуси хомяка

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» объявила о розыске обыкновенного хомяка – нашедшему жилую нору этого грызуна будет выплачено вознаграждение в 200 рублей.

«Зачем мы его ищем? Дело в том, что о состоянии популяции хомяка в Беларуси уже лет 10 ничего неизвестно. Раньше это был обычный вид, и в советское время его массово уничтожали как «вредителя» полей. В итоге его численность сократилась настолько, что в 2005 году вид был включен в национальную Красную книгу.

Уже второй год мы безуспешно ищем диких хомяков в Беларуси. Возможно, вид исчез. Поэтому АПБ решила поощрить вознаграждением тех, кто поможет найти жилые норы этого грызуна», – сообщает организация.

Хомяки устраивают свои норы в сельскохозяйственных угодьях на границе полей, по обочинам дорог, могут селиться в садах и на огородах.



Нора хомяка. Фото Александра Сербуна

Норы у хомяков крупные, у входа в них выброшено много земли. Диаметр входа в нору — около 10 см.

Источник: Млын.бай