22 сентября начнется второй этап совместного белорусско-российского учения «Славянское братство – 2020»

На фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь Президентом страны принято решение о проведении второго этапа совместного белорусско-российского учения «Славянское братство – 2020».

На первом этапе учения войска на Брестском полигоне отработали учебно-боевые задачи по контртеррористической тематике. В том числе были отработаны вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований на территории западных районов страны.

Второй этап пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основной направленностью практических действий войск при этом станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства. Руководителем учения на данном этапе является заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Потапенко.

В нем примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники.

Для отработки практических действий войск (сил) будут задействованы:

230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, полигоны Брестский, Гожский и 210-й авиационный полигон Ружанский.

Особенностью данного учения станет выполнение учебно-боевых задач в сложных условиях, в том числе совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведение боевых стрельб, а также боевое применение авиации.

Совместное учение «Славянское братство – 2020» носит сугубо оборонительный характер и направлено на отработку совместных действий группировок войск в соответствии с имеющимися договоренностями Республики Беларусь и Российской Федерации, а также на дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства.

Источник: Министерство обороны Республики Беларусь