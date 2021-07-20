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23 июля пройдет открытие городского стадиона
19.07.2021
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Redactor
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Золотая медалистка набрала 100 баллов!
Паломничества и пешие экскурсии. Что не знают о родном крае белорусы?
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