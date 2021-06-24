25 июня ГАИ проведет Единый день безопасности дорожного движения «Цени жизнь свою и чужую – не выезжай за сплошную!»

Одними из основных причин дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения, что влечет за собой значительную тяжесть последствий.

За 5 месяцев текущего года на территории Минской области по указанным причинам произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 10 – получили травмы.

В целях предупреждения ДТП в результате выезда на полосу встречного движения 25 июня 2021 года Госавтоинспекция Минской области проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Цени жизнь свою и чужую – не выезжай за сплошную!». В ходе мероприятия созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности по пресечению нарушений водителями правил обгона и маневрирования. К сведению, с начала т.г. сотрудниками ГАИ за данное правонарушение привлечено к административной ответственности 1048 водителей. Также в рамках мероприятия стражи дорог проводят разъяснительную работу в трудовых коллективах, организациях, среди воителей личного автотранспорта на предмет неукоснительного соблюдения ПДД, административной ответственности за нарушение правил обгона, акцентируя внимание на последствия ДТП по вышеуказанной причине.

ГАИ напоминает! Административная ответственность по ч.9 ст.18.13 КоАП Республики Беларусь, за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил обгона либо выезд на полосу встречного движения в случаях, когда это запрещено правилами дорожного движения, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 10 б. в. с лишением права управления транспортными средствами сроком до 1 года или без лишения.

Обгон — самый опасный вид маневра на загородных дорогах. Уважаемые водители, как бы вы не спешили, ни в коем случае нельзя совершать обгон с правой стороны по обочине, даже если она свободна от машин и людей и хорошо просматривается. Очень часто ямы, выбоины и посторонние предметы становятся причиной изменения направления движения, столкновения с обгоняемым автомобилем и «вытеснением» его на полосу встречного движения.

Не рискуйте идти на обгон, если ограничена видимость, например, из-за подъема, неблагоприятных погодных условий. Следует также помнить, что при обгоне или встречном разъезде за транспортным средством образуется шлейф водяной пыли с грязью, которая, оседая на лобовом стекле, ухудшает видимость и несколько секунд приходится двигаться «вслепую».

Дорожный знак 3.20.1. «Обгон запрещен» и «сплошная» линия разметки присутствуют на дороге неспроста и говорят об опасности совершения обгона!

Поэтому рекомендуем водителям при движении правильно оценивать обстановку, выбирать безопасную скорость, постоянно проявлять осторожность и повышенное внимание за рулем, также быть предельно осторожными особенно в темное время суток, когда наиболее вероятен наезд на пешеходов.

Уважаемые водители! Обдумывайте каждый свой маневр, и прежде, чем совершать обгон — неоднократно убедитесь в его безопасности, особенно сейчас, в установившуюся жаркую погоду».

ОГАИ Пуховичского РОВД.