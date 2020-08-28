28 августа на территории района пройдет единый день безопасности дорожного движения

Девиз единого дня безопасности дорожного движения «Будь примером своему ребенку!»

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается актуальной. На территории Минской области зарегистрировано увеличение количества ДТП с участием детей, так за 7 месяцев текущего года произошло 53 ДТП, в результате которых 5 несовершеннолетних погибли и 54 получили травмы различной степени тяжести. 19 ДТП произошли по вине самих детей.

Основными ошибками несовершеннолетних пешеходов, ставшие причинами ДТП явились: переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю, а также нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых. Вот некоторые примеры:

4 июля в 20.00 часов в д. Носилово Молодечненского района водитель 1983 г.р., двигаясь на автомобиле «Фольксваген Шаран», совершил наезд задним правым колесом автомобиля на малолетнего пешехода, который находился у края проезжей части дороги. В результате ДТП ребенок с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу, но госпитализация, к счастью, малышу не потребовалась.

27 июля около 20.00 часов в а/г Лесной Минского района водитель 1952 г.р., двигаясь на автомобиле «Шкода Фабия» по дворовой территории, совершил наезд на ребенка, 2014 г.р., который перебегал проезжую часть дороги. Пострадавший с полученными телесными повреждениями госпитализирован.

Следующий пример печален тем, что данного происшествия можно было избежать, но элементарные меры безопасности не соблюдены, а результатом оказалась гибель десятиклассницы:

Так, 9 июля около 2 часов дня в д.Самохваловичи Минского района, водитель 1972 г.р., управляя автомашиной «Тойота Королла», совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая после высадки из микроавтобуса «Мерседес Бенц» выбежала (спереди транспортного средства) на проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП ученица 10 класса была госпитализирована в реанимационное отделение, где 13 июля скончалась.

Уважаемые взрослые, объясняйте детям, что даже имея преимущество на пешеходном переходе, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части, обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств.

Период окончания летнего отдыха и начала учебы традиционно характеризуется наличием ряда угроз обеспечению безопасности детей на дороге. Одним из основных таких рисков является увеличение активности перевозки детей из мест отдыха, детских лагерей личным транспортом, а также в составе организованных групп автобусами.

На тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров влияет то обстоятельство, что ряд взрослых при перевозке детей все же пренебрегают использованием пассивных средств безопасности (автокресел, бустеров, специальных подушек), либо перевозят малолетних детей в детских удерживающих устройствах, не пристегивая их ремнями безопасности. Но помимо этого, к глубокому сожалению, находятся и злостные нарушители, которые, не боясь ответственности и последствий садятся за руль в алкогольном опьянении, тем более, когда в автомобиле находятся несовершеннолетние пассажиры:

Так, 11 июля около 10 вечера в Смолевичском районе водитель 1999 г.р., управляя автомобилем «СИТРОЕН ZX» в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего на закруглении дороги, не справился с управлением и допустил занос автомобиля с последующим опрокидыванием на сельскохозяйственные угодья. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры: 2006 г. р., 2006 г. р., и 2008 г. р., которые с полученными травмами были госпитализированы. Все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

И вот как раз пример, когда водитель заранее позаботился о безопасности ребенка, да, произошло ДТП, но благодаря тому, что ребенок находился в специально удерживающем детском устройстве – удалось избежать более серьёзных травм: 25 июня около 6 вечера в Пуховичском районе водитель, управляя автомобилем «Рено», не справилась с управлением транспортного средства, съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате ДТП малолетний пассажир, 2017 г.р., с полученными телесными повреждениями был госпитализирован.

Напомним, согласно п.178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен».

Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность использования не только так называемых «детских кресел», но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности.

Уважаемые водители! От ситуации, которая внезапно может возникнуть на дороге, не застрахован никто. Позаботьтесь заранее о своих пассажирах. Перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах, проследите за тем, чтобы и все взрослые были пристегнуты ремнями безопасности.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 БВ.

В случае выявления сотрудниками милиции фактов нарушения ПДД несовершеннолетними, в отношении родителей могут быть составлены административные протоколы по ст.9.4 КоАП Республики Беларусь.

В соответствии с требованиями пункта 8 Положения о порядке выдачи водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом, талона к водительскому удостоверению и их обмена, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.04.2011 №441, без прохождения подготовки (переподготовки) в учебных организациях к сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами категории «АМ» и подкатегории «А1» допускаются лица, достигшие 16-ти летнего возраста.

Желающие получить водительское удостоверение на право управления мопедом (категория АМ), сдают теоретический экзамен. Желающие получить водительское удостоверение на право управления транспортным средством подкатегории «А1» (мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающего 125 см³ и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт), сдают теоретический и практический экзамены.

Более мощные мотоциклы относятся к категории «А» (с рабочим объемом двигателя более 125 см³), для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами указанной категории необходимо прохождение обучения управлению мотоцикла в учебной организации (сдается теоретический и практический экзамен) или стаж вождения транспортных средств подкатегории «А1» не менее 2 лет (гражданин обращается для обмена водительского удостоверения).

Прием теоретического экзамена осуществляется с использованием автоматизированных систем. Проверка навыков управления мотоциклом осуществляется на специальной площадке, оборудованной соответствующими элементами. Экзаменуемый должен выполнить следующие элементы: движение по прямой с переключением передач с низших на высшие и наоборот; управление на минимальной скорости, не опуская ног с подножки («колейная доска»); выполнение поворотов и разворотов малого радиуса (габаритные «круг», «змейка», «восьмерка»). Практический экзамен на мотоцикле считается несданным в случаях, если экзаменуемый: не выполнил элемент «колейная доска»; не выполнил элемент «восьмерка»; дважды заглушил двигатель при трогании с места; дважды не смог выключить передачу при остановке с работающим двигателем.

Для получения водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категорий «АМ, А1, А» (следует обращаться в экзаменационные (регистрационно-экзаменационные) подразделения ГАИ по месту жительства. При себе необходимо иметь следующие документы: заявление установленной формы, паспорт, действующую медицинскую справку о состоянии здоровья и годности на право управления транспортными средствами соответствующих категорий (АМ, А1, А), оплата пошлин проводится через систему ЕРИП НБ Республики Беларусь.

Уважаемые родители! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми! Будьте им примером на дороге! Не оставляйте их без присмотра. Световозвращающие элементы на одежде, обуви – все это поможет водителю заранее обратить на ребенка внимание, а значит, водитель будет иметь возможность предпринять меры для торможения или экстренной остановки.

Особая тема – мобильные телефонов и наушники. Добейтесь того, чтобы ребенок, находясь вблизи или на проезжей части не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание! И конечно же, почаще напоминайте детям как вести себя на дороге и в транспорте!

ОГАИ Пуховичского РОВД.