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28 января выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет Александр Ильясевич

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28 января с 14.00 до 15.00 выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, а также  «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07 проведет начальник главного управления  идеологической работы, культуры и по делам молодежи  Минского областного исполнительного   комитета Александр  Иосифович  ИЛЬЯСЕВИЧ.

Мероприятие  будет  проходить  в  административном здании Пуховичского районного центра  культуры  (г. Марьина Горка, ул. Советская, 13, каб. 205).

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 2-04-24.

 

 

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