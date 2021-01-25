28 января выездной прием граждан и «прямую телефонную линию» проведет Александр Ильясевич

28 января с 14.00 до 15.00 выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц, а также «прямую телефонную линию» по телефону 6-72-07 проведет начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета Александр Иосифович ИЛЬЯСЕВИЧ.

Мероприятие будет проходить в административном здании Пуховичского районного центра культуры (г. Марьина Горка, ул. Советская, 13, каб. 205).

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 2-04-24.