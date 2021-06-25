2 июля пройдет заседание Совета по развитию предпринимательства при Пуховичском райисполкоме
2 июля пройдет заседание Совета по развитию предпринимательства при Пуховичском районном исполнительном комитете.
Тема: «Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Пуховичского района».
При наличии вопросов, требующих решения на Совете по развитию предпринимательства, обращаться в отдел экономики райисполкома по телефону 3-49-20. Контактное лицо: Алла Николаевна СУШКО, начальник отдела экономики.