2 июля пройдет заседание Совета по развитию предпринимательства при Пуховичском райисполкоме

2 июля пройдет заседание Совета по развитию предпринимательства при Пуховичском районном исполнительном комитете.

Тема: «Взаимодействие государства и бизнеса в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Пуховичского района».

При наличии вопросов, требующих решения на Совете по развитию предпринимательства, обращаться в отдел экономики райисполкома по телефону 3-49-20. Контактное лицо: Алла Николаевна СУШКО, начальник отдела экономики.