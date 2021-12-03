На “огонек” в центре творчества детей и молодежи “Світанак” собрались те, кто о проблемах инвалидов знает не понаслышке.

3 декабря в нашей стране традиционно отмечается День инвалидов — напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями. Разного возраста: совсем малыши и подростки, пожилые люди. Все они нуждаются в помощи, поддержке, любви и человеческом участии.

В центре творчества детей и молодежи “Світанак” состоялась встреча молодых инвалидов от 18 до 31 года, родителей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Она прошла в формате творческого огонька “Моя особенная гордость”, где каждый из гостей поделился достижениями, которыми гордится.

Евгений Кудимов, посещая клубы и кружки в отделении обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста ТЦСОН, научился варить мыло и официально открыл ремесленничество.

Ирина Юркас научилась искусно готовить на мини-кухне “Гурман”, которая работает в отделении, и радует родителей своими кулинарными шедеврами.

— Самая хозяйственная у нас — Анна Сорока, — знакомила присутствующих со своими подопечными заведующая отделением обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста ТЦСОН Ольга Минько. — А Игорь Климов, несмотря на диагноз, помогает ухаживать за своей бабушкой, которая не ходит. И еще он ловко справляется с работой на компьютере. Пусть и в простых программах, но помогает специалистам нашего отделения набирать тексты.

Нелегкая судьба у семьи Ларисы и Сейида Курбановых, которые приехали из далекого Азербайджана в 1999 году. В Беларуси у них родилось двое детей. Сын Якуб уже учится в академии МЧС, а дочка Алиса — восьмиклассница, очень общительная девочка несмотря на проблемы со здоровьем. Но мама не опустила руки, а стучится во все двери, чтобы помочь преодолеть недуг дочери. Во время встречи она советовала всем никогда не сдаваться, а помогать своим детям справляться с болезнью и трудностями.

Кирилла Сергеева из агрогородка Блонь взяла под опеку сестра Наталья.

— К сожалению, уже несколько лет родителей нет с нами, — говорит Наталья. — Но у меня даже мысли не возникло отдать брата в интернат, когда мы остались одни. Даже несмотря на то, что разница в возрасте у нас всего 8 лет.

— Два года подряд мы реализуем проект по развитию творческих способностей, — рассказала заместитель директора ГУДО “Світанак” Наталья Ходыко. — В нем участвуют 75 детей с ОПРФ. Приятно отметить, что в этом году в фестивале “SVITANAK ART” ввели новую номинацию “Искусство без границ”, в которой участвовали более 10 человек, посещающих вспомогательную школу. Все, что они делают, — это уже достижение.

— Наши ребята стали для специалистов отделения настоящими друзьями, — сказала Ольга Минько. — Самое главное — это то, что мы перестали замечать их ограниченные возможности. Меня переполняет чувство гордости, когда они могут самостоятельно приготовить еду, сходить в магазин и купить необходимые продукты, умеют правильно себя вести, знают правила этикета.

Для всех собравшихся учащиеся центра “Світанак” подготовили концертную программу. В теплой атмосфере за чаепитием молодые люди смогли пообщаться друг с другом и хорошо провести время.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.