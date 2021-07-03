Поздравление пуховчанам с Днем Независимости!

Уважаемые пуховчане!

Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником — Днем Независимости Республики Беларусь и очередной годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В жизни каждого народа есть судьбоносные дни и события, которые объединяют всех граждан. Для Беларуси таким событием является день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня это главный праздник страны, живущей под мирным небом благодаря мужеству и стойкости наших дедов и прадедов, а также созидательному труду каждого из нас.

В этот праздничный день искренне желаем всем здоровья, счастья, мира и добра, взаимопонимания и согласия.

Пусть каждый день нашей жизни будет наполнен хорошими новостями, радостными событиями, новыми достижениями и новыми возможностями!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.