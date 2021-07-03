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Поздравление пуховчанам с Днем Независимости!

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Уважаемые пуховчане!

Сердечно  поздравляем  вас  с  главным  государственным   праздником  —  Днем  Независимости Республики Беларусь и очередной годовщиной  освобождения  Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В жизни каждого народа есть судьбоносные дни и события, которые объединяют всех граждан. Для Беларуси таким событием является день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня это главный праздник страны, живущей под мирным небом благодаря мужеству и стойкости наших дедов и прадедов, а также созидательному труду каждого из нас.

В этот праздничный день искренне желаем всем  здоровья, счастья, мира и добра, взаимопонимания и согласия.

Пусть каждый день нашей жизни будет наполнен хорошими новостями, радостными событиями, новыми достижениями и новыми возможностями!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.

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