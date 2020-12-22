Коротко о разном 

30 декабря в Марьиной Горке пройдет новогодняя ярмарка

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В  Марьиной  Горке новогодняя  ярмарка развернется 30 декабря на площади возле районного центра культуры с 16.00 до 21.00. 

Будет организована  работа торговых   точек, тематических игровых, интерактивных площадок, выступление народных коллективов, выставка продукции перерабатывающих предприятий,  продажа кулинарных изделий, изделий декоративно-прикладного народного творчества.

28-30  декабря   ярмарки  состоятся  на  территории   городских  поселков   Руденск, Свислочь, Правдинский, поселка Дружный.

Наталья  БАБУК.

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