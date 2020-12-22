30 декабря в Марьиной Горке пройдет новогодняя ярмарка

В Марьиной Горке новогодняя ярмарка развернется 30 декабря на площади возле районного центра культуры с 16.00 до 21.00.

Будет организована работа торговых точек, тематических игровых, интерактивных площадок, выступление народных коллективов, выставка продукции перерабатывающих предприятий, продажа кулинарных изделий, изделий декоративно-прикладного народного творчества.

28-30 декабря ярмарки состоятся на территории городских поселков Руденск, Свислочь, Правдинский, поселка Дружный.

Наталья БАБУК.