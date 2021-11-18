30 ноября в городской поликлинике №1 г. Марьина Горка состоится ДЕНЬ ДОНОРА

Специалисты ГУ «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» будут осуществлять забор донорской крови и плазмы с 9.30.

Денежная компенсация за 470 мл донорской крови составит 129 рублей 60 копеек.

Стоимость завтрака — 5 рублей 76 копеек.

Донору необходимо иметь при себе выписку из амбулаторной карты о состоянии здоровья и паспорт.

Вакцинированные российской вакциной «Спутник V» могут сдать кровь спустя 1 месяц после вакцинации. Интервал для сдачи крови после вакцинации китайской вакциной VeroCell должен составить 2 недели.

Помните, что переливание крови и ее продуктов позволяет ежегодно спасать миллионы людей, продлить жизнь тех пациентов, которые страдают от состояний, представляющих угрозу для жизни. Переливание крови и ее продуктов необходимо при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Оно также играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей.