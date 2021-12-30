31 декабря в Пуховичском районе пройдет акция «Дорога ошибок не прощает!»

За 11 месяцев текущего года на территории Пуховичского района, Минской области зарегистрировано 33 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 12 граждан, получило ранения 28 граждан, по вине нетрезвых водителей совершено 4 ДТП.

В целях пропаганды соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения, 31 декабря 2021 года Госавтоинспекция Пуховичского района проводит Единый День безопасности дорожного движения под девизом: «Дорога ошибок не прощает!».

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения одно из самых серьезных нарушений Правил дорожного движения. Статистика свидетельствует, что 5-10% ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением.

Сотрудники дорожно-патрульной службы будут осуществлять надзор за дорожным движением в усиленном режиме с целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Несение службы нарядами милиции приближено к местам расположения объектов торговли спиртными напитками и увеселительных заведений (кафе, дискотеки, сельские клубы), массового отдыха, АЗС, особенно в вечернее и ночное время.

Напоминаем водителям!

Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 5 года и штрафом 200 базовых величин.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ предупреждает водителей о неминуемом наказании за вождение транспортным средством в нетрезвом виде, и стоит лишний раз об этом задуматься!

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102 (звонок бесплатный). Ваша информация ОСТАНОВИТ БЕДУ!

Так же по-прежнему остается высоким удельный вес автоаварий с участием пешеходов. Основной из причин дорожно-транспортных происшествий с данной категорией является игнорирование самими пешеходами Правил дорожного движения, а также отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников.

Многие пешеходы не хотят понимать, что водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль, чтобы избежать наезда. В темное время суток пешеходы становятся наиболее уязвимыми. Водителям следует быть предельно сосредоточенными при проезде по слабо освещенным или неосвещенным участкам дорог вблизи населенных пунктов. Именно там наиболее высока вероятность появления на проезжей части пешеходов. Водитель должен быть готов к любым неожиданностям со стороны пешеходов – хождение по дорогам в состоянии алкогольного опьянения, переход проезжей части в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования дорожного движения.

К сожалению, подобные факты происшествий очень часты. Дорога не прощает безответственного поведения на ней, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Небезопасные действия пешехода на дороге и вблизи нее никого не должно оставить равнодушным.

Поэтому, уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.

Что касается ответственности пешеходов согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, то она такова:

— в отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, применяются штрафные санкции в размере от 1 до 3 базовых величин или предупреждение. Если нарушение им Правил дорожного движения повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 3 до 8 базовых величин. На сумму от 3 до 5 базовых величин штрафуется пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения. В случае если нарушение Правил дорожного движения повлекло причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, либо повреждения транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, виновный подвергается штрафу от 5 до 20 базовых величин.

К сведению! «…Согласно п.148 ПДД — движение на велосипедах должно осуществляться по обочине, а в случае ее отсутствия не далее 1 метра от правого края проезжей части дороги. Кроме того, велосипедистам запрещается двигаться по дороге в условиях снегопада и (или) гололедицы п. 153.4 ПДД…»

Избежать аварий очень сложно, но, предотвратить, возможно, если участники дорожного движения будут проявлять друг к другу повышенное внимание и уважение. А ведь это и есть составляющая часть соблюдения Правил, которая, прежде всего, подчеркивает культуру каждого из нас!

ОГАИ Пуховичского РОВД.