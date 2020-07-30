31 июля пройдет единый день безопасности дорожного движения

Анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует о том, что одной из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий является превышение либо неправильный выбор скорости движения. Каждое 5-е из всех ДТП происходит по вышеуказанной причине, и такие происшествия характеризуются довольно высокой тяжестью последствий.

С начала текущего года на территории области по указанной причине совершено 65 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 82 — травмированы. Как правило, происшествия рассматриваемой категории характеризуются довольно высокой степенью тяжести последствий и имеют большой общественный резонанс.

Причины данного рода происшествий кроются в недисциплинированности, в отсутствии понимания и взаимного уважения между участниками движения. Как показала практика, водитель-лихач, рано или поздно попадает в автоаварии. Именно такие водители становятся основными виновниками встречных столкновений, опрокидываний, съездов в кювет и наездов на препятствие.

С целью профилактики и снижения ДТП по вышеуказанной причине, Госавтоинспекция Минской области 31 июля 2020 года проводит единый День безопасности дорожного движения под девизом: «Выбирай безопасную скорость!». В ходе указанных мероприятий стражами дорог организован усиленный надзор за дорожным движением с применением негласного и смешанного контроля за соблюдением водителями скоростных режимов, а также с использованием технических средств для выявления превышения скорости движения, работающих в автоматическом режиме и установленных в патрульных автомобилях.

К сведению нарушителей!

Согласно ст.18.13 КоАП Республики Беларусь, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит 1 б.в., от 20 до 30 км/ч – 1-3 б.в., 30 и более км/ч – от 3-10 б.в. За повторное в течение года нарушение данного характера в отношении водителей применяется максимальное административное воздействие — лишение водительских прав сроком до 1 года.

P.S. Водителю на заметку!

Правила дорожного движения требуют от водителя выбирать скорость с учетом интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, дорожных условий, ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, атмосферных условий, рельефа местности, видимости и обзорности, состояния своего транспортного средства и характера перевозимого груза.

Дорожная обстановка во время следования автомобиля беспрерывно изменяется: после хорошо асфальтированного покрытия — участок с большой ямочностью. В пути возможен дождь, изменяющий сцепление шин с дорогой и т.д. Все это обязывает водителя выбирать скорость движения, сообразуясь с дорожной обстановкой.

Автомобиль движется в различных дорожных условиях с постоянно меняющейся скоростью. В этих условиях водитель должен правильно выбирать безопасную дистанцию, чтобы избежать столкновения в случае торможения движущегося впереди транспортного средства, а также необходимый интервал, обеспечивающий безопасное движение.

Несоответствие скорости движения дорожной обстановке вызывает значительное количество происшествий.

Во всех случаях скорость должна быть такой, чтобы при необходимости можно было своевременно замедлить движение или остановиться, применяя общепринятые приемы управления транспортным средством.

ГАИ Минской области призывает водителей к самодисциплине, ответственности и соблюдению ПДД!

УГАИ УВД Миноблисполкома.