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31 мая — День химика. ОАО «Завод горного воска» стремится быть лидером в отрасли

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Начальник цеха по производству парафина Михаил Михайлов и главный инженер Андрей Агейчик.

«Предприятие должно быть лидером в своей области», —  это одна из целей, обозначенных в стратегии развития ОАО «Завод горного воска». Амбициозно? Да! Но если не ставить амбициозных целей, то и настоящих вершин в своем деле не достигнуть. А коллективу предприятия эти самые вершины покоряются! Стоит отметить, что более 50 процентов этого коллектива в возрасте до 39 лет!

Сегодня  основная функция ОАО «Завод горного воска»  в системе нефтехимического комплекса Беларуси — производство продукции малотоннажной химии для обеспечения  различных отраслей промышленности в нашей стране и за рубежом. И предприятие в Беларуси занимает лидирующее положение в этом направлении. Завод выпускает широкий спектр продукции, применяемой в самых различных отраслях промышленности. Это модельные составы, предназначенные для точного литья, защитные воска для использования в резиновых смесях  с целью защиты резины от атмосферных воздействий, парафиновые эмульсии, которые применяются  при производстве современных древесных плитных материалов, парафины и воска… Список можно продолжать: охлаждающие жидкости, масла, смазки, без которых невозможна эксплуатация и хранение самых различных промышленных  изделий и оборудования, применяемых в промышленности. Ассортимент продукции постоянно корректируется и дополняется новыми видами. Так, после завершения масштабного проекта «Строительство производства высокоочищенного парафина, масел, смазок, СОЖ, модельных составов с реконструкцией энергетического комплекса» предприятие выпустило на рынок воск свечной высокоочищенный модифицированный.

Директор предприятия Валерий Ясницкий.

Потребителями продукции ОАО «Завод горного воска» являются и белорусские, и зарубежные предприятия в таких странах, как   Россия, Украина, Латвия, Литва, Бельгия, Болгария,  Польша, Румыния, Сербия, Словения, Италия, Азербайджан, Казахстан.  В этом списке и традиционные  страны-партнеры,  и те, с кем торговые отношения сложились в последние годы. Диверсификация рынков сбыта  — одна из задач, которая для  коллектива не теряет своей актуальности.

ОАО «Завод горного воска» — предприятие экспортоориентированное. Об этом свидетельствует география поставок: Российская Федерация, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Румыния, Молдова, Болгария, страны Балканского региона и другие. Всего доля экспорта в объеме реализации составляет порядка 80 процентов.

Успешному продвижению продукции на внешние рынки способствуют многие факторы. Во-первых, это высокое качество выпускаемой продукции и строгое выполнение всех договорных обязательств перед партнерами. Немаловажный фактор — прямые контакты. Так, в минувшем году специалисты  предприятия принимали участие в бизнес-встрече с представителями  деловых кругов Сербии, которую по результатам визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в братскую страну организовали  торгово-промышленные палаты  Республики Беларусь и Сербии. Кроме того, продукция ОАО «Завод горного воска» была представлена на выставках, проходивших в Латвии, Чехии, Болгарии, Сербии, Грузии, России. Зарубежных гостей принимали и на заводе: здесь  побывали представители компании  H&R Group, Trigon Tim d.o.o., ПАО «Лукойл» и ПАО «Газпром нефть».

Стенд ОАО «Завод горного воска» на выставке в Брно.

Этот год внес коррективы и в личное общение, и в выставочную деятельность, но любые ограничения заставляют искать новые современные пути и подходы, применяя компьютерные технологии.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, предприятие продолжает решать поставленные задачи. Основная из них — создание высокотехнологичного и конкурентоспособного производства. С этой целью приобретается оборудование,  отличающееся инновациями и высоким  техническим качеством.

Успешно реализует коллектив и цель быть лидером в своей области. Об этом свидетельствуют авторитетные награды, которых завод постоянно удостаивается на протяжении  последних пяти лет. В минувшем году ОАО «Завод горного воска» признан победителем XVI  Республиканского профессионального  конкурса «Лучший строительный продукт года-2019».

У  любого успеха много составляющих. Но все-таки главная — это профессионализм и трудолюбие сотрудников предприятия.  В ОАО «Завод горного воска» работают настоящие профессионалы.  Им  под силу решать самые сложные задачи.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

Фото с сайта ОАО «Завод горного воска».

 

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