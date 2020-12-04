4 декабря нотариусы будут консультировать бесплатно

4 декабря нотариусы Минского областного нотариального округа будут консультировать бесплатно. В этом году республиканская благотворительная акция, традиционно приуроченная к празднованию Дня юриста, пройдет в режиме онлайн.

В течение рабочего дня граждане могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по вопросам оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей. Однако с целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (Skype). Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белоруской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».