4-й Всебелорусский крестный ход из Витебска в Туров пройдет по территории Пуховичского района
С благословения митрополита Вениамина с 4 по 28 июля пройдет 4-й Всебелорусский крестный ход «Не в силе Бог, а в правде!» из Витебска в Туров, сообщил телеграм-канал Беларусь Мирная.
Событие будет посвящено 800-летию со дня рождения Святого благоверного великого князя Александра Невского и стартует 4 июля из Витебска в деревню Островно. В течение нескольких дней крестный ход будет проходить по территории Минской области и Пуховичского района.
5 июля – д.Островно – г.п.Бешенковичи
6 июля – г.п.Бешенковичи – Чашники
7 июля – Чашники – Новолукомль
8 июля – Новолукомля – д.Холопеничи
9 июля – д.Холопеничи – д.Барань
10 июля – выходной
11 июля – д.Барань – д.Юзефово
12 июля – д.Юзефово – Борисов
13 июля – Борисов – Жодино
14 июля – Жодино – д.Зеленый Бор
15 июля – д.Зеленый Бор – д.Рудня
16 июля – д.Рудня – Червень
17 июля – Червень – День Царственных Страстотерпцев (отдых)
18 июля – Червень – Марьина Горка
19 июля – Марьина Горка – д.Теребуты
20 июля – д.Теребуты – д.Уречье
21 июля – д.Уручье – Любань
22 июля – Любань – д.Сосны
23 июля – д.Сосны – д.Витчин
24 июля – д.Витчин (отдых)
25 июля – д.Витчин – Житковичи
26 июля – Житковичи – Туров (выход вечером из Житковичей и приход вечером в Туров)
27 июля – Туров (всеношное бдение накануне праздника равноапостольного князя Владимира)
28 июля – Туров (участие Крестоходцев в Божественной литургии и завершение крестного хода)
Крестный ход – это альтернатива злу внутри нас, зажженная свеча во мраке греха в нашей стране и во всем мире. Приезжайте на любое количество дней.
Руководитель крестного хода Николай Бондарь (тел. МТС +37529-214-09-31).
Источник: МЛЫН.ВУ