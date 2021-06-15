4-й Всебелорусский крестный ход из Витебска в Туров пройдет по территории Пуховичского района

С благословения митрополита Вениамина с 4 по 28 июля пройдет 4-й Всебелорусский крестный ход «Не в силе Бог, а в правде!» из Витебска в Туров, сообщил телеграм-канал Беларусь Мирная.

Событие будет посвящено 800-летию со дня рождения Святого благоверного великого князя Александра Невского и стартует 4 июля из Витебска в деревню Островно. В течение нескольких дней крестный ход будет проходить по территории Минской области и Пуховичского района.

5 июля – д.Островно – г.п.Бешенковичи

6 июля – г.п.Бешенковичи – Чашники

7 июля – Чашники – Новолукомль

8 июля – Новолукомля – д.Холопеничи

9 июля – д.Холопеничи – д.Барань

10 июля – выходной

11 июля – д.Барань – д.Юзефово

12 июля – д.Юзефово – Борисов

13 июля – Борисов – Жодино

14 июля – Жодино – д.Зеленый Бор

15 июля – д.Зеленый Бор – д.Рудня

16 июля – д.Рудня – Червень

17 июля – Червень – День Царственных Страстотерпцев (отдых)

18 июля – Червень – Марьина Горка

19 июля – Марьина Горка – д.Теребуты

20 июля – д.Теребуты – д.Уречье

21 июля – д.Уручье – Любань

22 июля – Любань – д.Сосны

23 июля – д.Сосны – д.Витчин

24 июля – д.Витчин (отдых)

25 июля – д.Витчин – Житковичи

26 июля – Житковичи – Туров (выход вечером из Житковичей и приход вечером в Туров)

27 июля – Туров (всеношное бдение накануне праздника равноапостольного князя Владимира)

28 июля – Туров (участие Крестоходцев в Божественной литургии и завершение крестного хода)

Крестный ход – это альтернатива злу внутри нас, зажженная свеча во мраке греха в нашей стране и во всем мире. Приезжайте на любое количество дней.

Руководитель крестного хода Николай Бондарь (тел. МТС +37529-214-09-31).

Источник: МЛЫН.ВУ