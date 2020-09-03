4 сентября в районе пройдет акция «Дети-пассажиры»

Профилактическая акция «Дети пассажиры!» в рамках СКМ «Внимание дети!» пройдет 4 сентября на территории Пуховичского района.

Только в Пуховичском районе ежегодно происходит около 40 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Не единичен случай, когда в одном ДТП получали телесные повреждения сразу два-три ребенка, являясь пассажирами. Взрослые были рядом, но они не пристегнули детей удерживающими устройствами и подвергли их бессмысленной опасности из-за своей самоуверенности и убеждения, что с ними неприятностей на дороге никогда не случится.

Анализ оперативной обстановки в сфере обеспечения дорожной безопасности на территории Пуховичского района с начала года указывает на ряд проблемных вопросов, в частности – детского дорожно-транспортного травматизма.

Так, за 7 месяцев текущего года на территории Минской области произошло 53 ДТП, в результате которых 5 несовершеннолетних погибли и 54 получили травмы различной степени тяжести. 19 ДТП произошли по вине самих детей.

При этом на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий влияет то обстоятельство, что ряд взрослых участников дорожного движения при перевозке детей все же пренебрегают использованием пассивных средств безопасности (автокресел, бустеров, специальных подушек), либо перевозят малолетних детей в детских удерживающих устройствах, не пристегивая их ремнями безопасности.

Водителям напоминаем!

Согласно п.178 ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств,

соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен».

Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность использования не только так называемых «детских кресел», но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности.

С начала года с участием детей велосипедистов ДТП не зарегистрировано, но практика прошлых лет с имеющимися фактами ДТП показывает, что причинами аварий с указанной категорией явились: незнание правил и невнимательность самих детей. Условие для совершения аварий — нахождение детей-велосипедистов до 14-летнего возраста на дорогах общего пользования без взрослых. Поэтому с наступлением летнего периода необходимо взрослым провести разъяснительную беседу с детьми о безопасном поведении на дороге, учитывая требования Правил дорожного движения, в части касающейся.

Также в период акции сотрудниками Госавтоинспекции совместно с подразделениями милиции общественной безопасности в усиленном режиме организован контроль по соблюдению водителями безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. Нарушители будут привлечены к строгим мерам административного воздействия в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки детей в соответствии с ч.5 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь в отношении водителя налагается административное взыскание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 БВ.

Уважаемые водители! От ситуации, которая внезапно может возникнуть, на дороге не застрахован никто. Позаботьтесь о своих маленьких пассажирах заранее!

ОГАИ Пуховичского РОВД.