41-летнего жителя Марьиной Горки будут судить за сбыт наркотиков

Прокуратура Пуховичского района изучила и направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, жителя города Марьина Горка, который обвиняется в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и сбыте наркотических средств, особо опасных психотропных веществ в крупном размере.

Фигурант ранее не судим, имеет на иждивении 2 малолетних детей, ранее сам употреблял психотропные вещества.

Установлены неоднократные факты сбыта в январе 2020 года запрещенных наркосредств и психотропов лицам, страдающим наркотической зависимостью. В ходе личного обыска при задержании обвиняемого у последнего обнаружено и изъято хранившиеся с целью сбыта более 46 грамм вещества, содержащем в своем составе амфетамин, а также около 23 грамм вещества, содержащем в своем составе гашиш.

Уголовное дело находилось в производстве Пуховичского РОСК, ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена в силе.

Санкцией части 3 статьи 328 УК Республики Беларусь предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы сроком от шести до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа.

Виталий Голубович, прокурор Пуховичского района.