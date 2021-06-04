5-6 июня приглашает мемориальный комплекс «Курган Славы»

Посетители мемориального комплекса «Курган Славы» в эти выходные смогут познакомиться с выставками, подготовленными Минской областной организацией РГОО «ДОСААФ», стать участниками ряда мероприятий.

5 июня будет работать выставка спортивной техники (мотоциклы и карты), пройдут открытые тренировочные занятия по картингу.

6 июня организаторы приглашают посетить выставку экспонатов Великой Отечественной войны историко-патриотического клуба военной реконструкции «Будем помнить» Ленинской районной организационной структуры ДОСААФ. На интерактивной площадке можно будет понаблюдать за имитацией действий артиллерийского расчета.

Посетители мемориального комплекса также смогут познакомиться с фотопроектом «Минщина: история в лицах», подготовленным УП «Минская правда».

Мероприятия, которые будут проходить в мемориальном комплексе «Курган Славы» до конца августа, посвящены Году народного единства.

Наталья ПАРХОМЧИК.