Год народного единства Коротко о разном 

5-6 июня приглашает мемориальный комплекс «Курган Славы»

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Посетители мемориального комплекса «Курган Славы» в эти выходные смогут познакомиться с выставками, подготовленными Минской областной организацией РГОО «ДОСААФ», стать участниками ряда мероприятий. 

5 июня  будет работать  выставка спортивной техники (мотоциклы и карты), пройдут открытые тренировочные занятия по картингу.

6 июня  организаторы приглашают посетить  выставку экспонатов Великой Отечественной войны историко-патриотического клуба военной реконструкции  «Будем помнить» Ленинской районной организационной структуры ДОСААФ.  На интерактивной площадке можно будет понаблюдать за  имитацией действий артиллерийского расчета.

Посетители  мемориального комплекса также смогут познакомиться с фотопроектом  «Минщина: история в лицах», подготовленным УП «Минская правда».

Мероприятия, которые будут проходить в мемориальном комплексе «Курган Славы» до конца августа, посвящены Году народного единства.

Наталья ПАРХОМЧИК.

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