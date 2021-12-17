Более 58% белорусов поддерживают необходимость изменений в Конституцию. Такие данные социологического исследования «Беларусь: мнение о будущем» озвучил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос: нужна ли Беларуси обновленная Конституция? О необходимости данного шага заявляют 58,7% (да — 27,9%, скорее да — 30,8%).

«Мы видим, что этот вопрос не оставляет граждан равнодушными: нет ответа — 0,5%. Для такого масштабного исследования это, конечно, серьезный показатель. Мы наблюдаем, что большинство населения страны и опрошенных нами людей считают, что обновленная Конституция нужна, — сказал Сергей Мусиенко. — То есть информационная работа не пропала даром».

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование. В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность — экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания о более частом проведении подобных социологических исследований. В ходе живого обсуждения с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктур, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.