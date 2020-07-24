«Мы гордимся своим городом!» — жители Марьиной Горки поздравляют свою родину с юбилеем

В эти дни жители Марьиной Горки принимают многочисленные поздравления: 65 лет назад, 22 июля 1955 года, городской поселок получил статус города. Здесь активно празднуют юбилейную дату: жители поют песни, читают стихи и стараются воодушевить друг друга на новые свершения.

Ко Дню города в Марьиной Горке открылся долгожданный объект — бассейн «Аквамарин». Здесь мы встречаем почетного гражданина Пуховичского района Валерия Бабука. Перечислять его спортивные достижения и звания можно бесконечно: заслуженный тренер Беларуси, мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса. Сейчас он руководит физкультурно-оздоровительным комплексом «Энергия» и возглавляет Белорусскую федерацию армрестлинга.

— У нас в районе давно ждали появления такого прекрасного объекта. Думаю, «Аквамарин» будут посещать многие горожане и жители района, чтобы заниматься физической культурой и спортом. Здесь прекрасный бассейн, спортивные залы, есть восстановительный центр, — отмечает Валерий Бабук.

Он родился в деревне Бор Пуховичского района, здесь окончил школу и открыл для себя спорт. А пять лет назад вернулся из столицы работать в Марьину Горку и ничуть об этом не жалеет.

— В районе большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, естественно, не без государственной поддержки. Спорт — это идеология, — подчеркивает Валерий Бабук. — Когда на крупных международных соревнованиях в честь спортсменов поднимают белорусский флаг и звучит наш гимн, это способствует укреплению престижа государства и пробуждает чувство гордости у миллионов соотечественников за нашу страну. Спорт и физическая культура — это здоровье нации, а здоровье нации — основа сильного государства. Хочу поздравить всех с праздником, пожелать благополучия, успехов и побольше ярких, красивых побед!

А возле Дома культуры нас встречает песнями и танцами народный любительский коллектив Беларуси, семейный ансамбль «Живица».

— Хлеба-солi ды шчаслівай долi хочам мы сардэчна ўсiм вам пажадаць! — звучат звонкие голоса артистов.

Художественный руководитель коллектива, член молодежного парламента Национального собрания Юрий Кривошей обращается к землякам:

— Няма найлепшай старонкi ў свеце, чым тая мясцiна, дзе ты нарадзiўся i назаўжды моцна прырос каранямi да бацькоўскай зямлi. З вялiкай павагай i сардэчнай цеплынёй народны сямейны ансамбль «Жывiца» вiншуе жыхароў Мар’iнай Горкi са святам. Жадаем любаму гораду росквiту, цёплых узаемаадносiн з суседзямi i яснага, мiрнага неба. Са святам, родны горад!

Один из главных символов Марьиной Горки — 5-я отдельная бригада специального назначения. Звучит поэтическое приветствие от участников музыкального военного оркестра:

Наш город родной, мы тебя поздравляем,

Тебе всей душой процветанья желаем!

Спеши развиваться, на месте не стой.

Мы любим тебя и гордимся тобой!

А всем горожанам желаем удачи,

Чтоб жили дружнее и стали богаче.

И каждый для города изо всех сил

Чтоб только лишь пользу одну приносил.

У монумента в военном городке жителей Марьиной Горки поздравил участник Великой Отечественной войны Иван Фонов. Откровенно и строго прозвучали слова ветерана о том, что его поколение воевало не зря.

— Сегодня нас радуют большие перемены в городе и регионе. Мы видим, что на Пуховщине делается много для улучшения качества жизни людей. 75 лет наш народ живет под мирным небом благодаря миролюбивой политике нашего государства. Хочу пожелать, чтобы и в дальнейшем мы сохранили мир и спокойствие в нашей суверенной стране. Пусть каждый день вас радует положительными эмоциями и радостью от совершенных новых побед! — сказал ветеран.

Радостно взвились в небо разноцветные шары, выпущенные сотрудниками Марьиногорской центральной районной больницы — они тоже вышли поздравить город.

— В этот праздничный день я желаю жителям Пуховичского района здоровья. Мы, медицинские работники, все для этого сделаем. Будьте здоровы! — пожелала участникам торжества главный врач Людмила Жаринова.

Ее коллега, главный государственный санитарный врач Пуховичского района Елена Пархимчик, считает, что у города Марьина Горка самое красивое и поэтичное название. Здесь она родилась и выросла.

— Я люблю свой город и горжусь тем, что благодаря кропотливому ежедневному труду его жителей он с каждым годом становится ярче и красивее. Сегодня праздник, и я поздравляю Марьину Горку с днем рождения. Желаю ясного мирного неба, процветания и благополучия, а всем его жителям — здоровья, счастья, радости и любви, — сказала Елена Пархимчик.

То, как преображается Марьина Горка, не может никого оставить равнодушным, считает заведующая детским садом №6 Оксана Сачишина. Дошкольное учреждение знают далеко за пределами города, но для этого руководителю и ее коллективу пришлось немало потрудиться.

— Сегодня действительно торжественный день, и мы от всей души поздравляем вас с праздником, — говорит Оксана Сачишина. — Желаем, чтобы наш любимый город развивался, процветал, рос и молодел. Пусть будет побольше здесь красивых уютных домов, ухоженных дворов. Мы рады видеть вокруг счастливые, улыбающиеся лица. Приятно осознавать, что наши дети растут в комфорте, учатся в современных школах, и наши старики не чувствуют себя забытыми. Мы гордимся своим городом! Крепкого всем здоровья, праздничного настроения, славных дел и новых трудовых свершений, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Первый директор Марьиногорской гимназии Алла Ралькевич отметила:

— Толькi наша зямля, тая, дзе ты нарадзiўся, робiць нас моцнымi, дае нам сiлы. I мы заўжды памятаем аб ёй, асабліва ў далёкіх вандроўках. Таму я жадаю любiць сваю зямлю, той куток, дзе вы нарадзiлiся, дзе жывяце і працуеце. Мы ўсе робім наш горад такiм прыгожым. Няхай ён квітнее і надалей! Жадаю вам здароўя і сіл для таго, каб працаваць дзеля будучынi нашага раёна i горада. А дзе браць сiлы, я ўжо сказала: ад нашай малой зямлi.

Свое поздравление она дополнила четверостишием:

Я чэрпаю сiлы ад сонца,

Ад водару траў i жнiўя,

Каб толькi жыла ты бясконца,

Малая радзiма мая!

Пока у одних жителей была возможность подготовиться ко Дню города, у других совсем не оставалось времени на отдых. Несмотря на праздничные дни, в полях не перестают работать тракторы и комбайны. Сейчас самое время для заготовки кормов. На землях сельхозпредприятия «Агро-Оберег» мы встретили его руководителя Петра Козака.

Он поздравил с юбилеем жителей Марьиной Горки не только от себя, но и от лица всего коллектива хозяйства:

— Желаю крепкого здоровья, успехов и процветания. За эти годы Пуховичский район очень шагнул в развитии. Мы выросли в разы по производству мяса и молока, зерна. Улучшилось благосостояние сельских тружеников. У нас есть все условия для того, чтобы достойно жить и работать. Всем оптимизма и крепкого здоровья на благо процветания нашего района и родной страны!

Председатель Пуховичского райисполкома Виктор Коледа обращает внимание, что в эти дни Марьина Горка отмечает еще один юбилей: 95 лет назад она стала административным центром района.

В исторических источниках город упоминается еще в XVI веке как поселение, его название овеяно красивыми легендами, а исторический путь отмечен ратными и трудовыми подвигами.

— Нам посчастливилось жить и трудиться в одном из самых больших районов Минщины. Пуховщина — сердце нашей родной Беларуси. Недалеко от Марьиной Горки, возле деревни Антоново, установлен геодезический знак, который свидетельствует о том, что здесь находится центр Беларуси, — отметил глава района интересный факт. — С каждым годом наш город развивается все больше и больше: активно строятся многоэтажные дома, растут микрорайоны индивидуальной застройки, создаются новые рабочие места, открываются торговые, образовательные, историко-культурные, спортивные объекты.

Виктор Коледа пожелал всем жителям города крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в труде:

— Надеюсь, что и в дальнейшем мы будем прикладывать все свои силы, знания и опыт для того, чтобы наш город и район динамично развивались, чтобы все вместе мы вписали яркие страницы в историю нашей родной Беларуси. С праздником вас!

Источник: Млын.бай