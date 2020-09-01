6 сентября пройдет распродажа кур

КУРОЧКИН ДОМ( У ТАТЬЯНЫ) www.kurodom.by ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПТИЦЫ НА ПРОДАЖУ +ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

Только у нас Вы приобретете качественных здоровых курочек с гарантией птицефабрики!!! И действительно получите в подарок — молодую хорошую курочку ,которую выберете сами!! Огромнейший выбор яйценоских пород и кроссов(320-340 яиц)!(От простых несушек до элитных породистых кур и петушков)и рекомендации по уходу !!Курочки прошли полную вакцинацию — будут хорошими несушками!!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ, С 8.30 до 10.00 в -Блони (р-н магазина «Пчела» ул. Пятаковича поворот на музей за остановкой направо)

10.30 -Руденск (м-н «Стиль») 11.10 -Свислочь будут продаваться молодые куры несушки 120-180 дней и взрослые куры несушки 8-12 мес . красные ,белые, серые,рябые, голубые, изумрудные, янтарные, черные, ситцевые пеструшки и чубатые доминанты самых передовых яйценоских пород отечественной и зарубежной селекции (Хайсекс,Ломанн Браун,Хайн Лайн ,Леггорнн Чешские доминанты (все окрасы),Кучинская ,Адлерская,Московская,Иза браун,Тетра ,Беларуская коричневая и др. МИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ и др. ведущих фабрик РБ.

Доставка по району бесплатно. При покупке свыше 20 голов действует хорошая скидка!

При покупке 10 любых кур-1 в подарок!

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