Адреса заботы Общество 

Пуховичские волонтеры стали лучшими в области

33 Redactor Комментариев нет

Волонтером, как и джентльменом, нельзя быть наполовину. В этом уверена председатель районного волонтерского совета Наталья Хадыко. Наталья Александровна одиннадцать лет назад впервые выступила в роли добровольца Красного Креста и сейчас курирует эту работу в нашем районе.

Пуховичский район  по волонтерской деятельности —  один из лучших в области и республике. На недавнем областном волонтерском форуме были подведены итоги работы за 2020 год. У пуховчан сразу три награды в двух номинациях.

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» назван лучшим социальным партнером. На базе центра реализуются различные проекты и инициативы под эгидой Красного Креста. Учащаяся  Голоцкого  УПК   детский сад-средняя  школа  Елизавета Сенчук — модератор группы Минской областной организации БОКК  в Инстаграм. За  свой труд девушка отмечена  грамотой.  И  еще  одну  награду в номинации «Лучшее освещение  в  СМИ  2020  года»  получила  наша  газета.

— Волонтерская деятельность Красного Креста — адресная, она направлена на помощь  конкретному человеку, — уточняет Наталья Хадыко, которая на форуме повторно была избрана председателем областного совета. — Мы работаем с разными категориями граждан, среди которых молодые инвалиды, дети-инвалиды, многодетные  и малоимущие семьи. Волонтерские отряды работают на базе всех учреждений образования и предприятий района. Радует, что среди жителей района много неравнодушных людей, которые искренне готовы помогать даже чужим людям.

Наталья Хадыко

 

В течение года волонтеры Красного Креста проводят большое количество акций. Многие  пуховчане  с радостью присоединяются к  акции «Милосердие без границ» по сбору одежды для нуждающихся категорий граждан. Особенно активно в ней участвуют волонтеры    Марьиногорской гимназии. Проходят также акция «Забота» по работе с пожилыми  людьми,  акция «Помоги собраться в школу».

В рамках флешмоба «Разные дети — равные возможности» волонтеры посещают социальный приют и дома-интернаты. Проводятся информационные флешмобы по профилактике различных заболеваний. В ближайшее время волонтеры проведут традиционную акцию  «Рождественская елка желаний».

Председатель районной организации Красного Креста Тамара Колонцова благодарит каждого, кто откликается на призывы о помощи.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация затронула все сферы жизни. Повлияла она  и  на волонтерскую деятельность, показав, что помощь добровольцев востребована как никогда. С начала пандемии коронавируса на базе районной организации БОКК  были созданы волонтер-ские отряды. Двадцать  добровольцев из числа работников ТЦСОН  и учреждений образования как минимум четыре раза в неделю навещают и приносят  продукты всем, кому это необходимо.  К опытным волонтерам присоединились и новички, которые прошли обучение.

Эта работа  продолжается. В канун Дня волонтеров лучших из них наградили на мероприятии на базе ГУ ТЦСОН Пуховичского района. Подарки организаторы мероприятия закупили при  поддержке руководства ОАО «Руденск».

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.

Вам также может понравиться

Митрополит Вениамин выпустил рекомендации в связи с обострением пандемии

Redactor 0

Из общежития в Дружном эвакуировали жильцов

Redactor 0

Мир не без добрых людей : пуховчанке вернули потерянный кошелёк

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿