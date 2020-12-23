Пуховичские волонтеры стали лучшими в области

Волонтером, как и джентльменом, нельзя быть наполовину. В этом уверена председатель районного волонтерского совета Наталья Хадыко. Наталья Александровна одиннадцать лет назад впервые выступила в роли добровольца Красного Креста и сейчас курирует эту работу в нашем районе.

Пуховичский район по волонтерской деятельности — один из лучших в области и республике. На недавнем областном волонтерском форуме были подведены итоги работы за 2020 год. У пуховчан сразу три награды в двух номинациях.

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» назван лучшим социальным партнером. На базе центра реализуются различные проекты и инициативы под эгидой Красного Креста. Учащаяся Голоцкого УПК детский сад-средняя школа Елизавета Сенчук — модератор группы Минской областной организации БОКК в Инстаграм. За свой труд девушка отмечена грамотой. И еще одну награду в номинации «Лучшее освещение в СМИ 2020 года» получила наша газета.

— Волонтерская деятельность Красного Креста — адресная, она направлена на помощь конкретному человеку, — уточняет Наталья Хадыко, которая на форуме повторно была избрана председателем областного совета. — Мы работаем с разными категориями граждан, среди которых молодые инвалиды, дети-инвалиды, многодетные и малоимущие семьи. Волонтерские отряды работают на базе всех учреждений образования и предприятий района. Радует, что среди жителей района много неравнодушных людей, которые искренне готовы помогать даже чужим людям.

В течение года волонтеры Красного Креста проводят большое количество акций. Многие пуховчане с радостью присоединяются к акции «Милосердие без границ» по сбору одежды для нуждающихся категорий граждан. Особенно активно в ней участвуют волонтеры Марьиногорской гимназии. Проходят также акция «Забота» по работе с пожилыми людьми, акция «Помоги собраться в школу».

В рамках флешмоба «Разные дети — равные возможности» волонтеры посещают социальный приют и дома-интернаты. Проводятся информационные флешмобы по профилактике различных заболеваний. В ближайшее время волонтеры проведут традиционную акцию «Рождественская елка желаний».

Председатель районной организации Красного Креста Тамара Колонцова благодарит каждого, кто откликается на призывы о помощи.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация затронула все сферы жизни. Повлияла она и на волонтерскую деятельность, показав, что помощь добровольцев востребована как никогда. С начала пандемии коронавируса на базе районной организации БОКК были созданы волонтер-ские отряды. Двадцать добровольцев из числа работников ТЦСОН и учреждений образования как минимум четыре раза в неделю навещают и приносят продукты всем, кому это необходимо. К опытным волонтерам присоединились и новички, которые прошли обучение.

Эта работа продолжается. В канун Дня волонтеров лучших из них наградили на мероприятии на базе ГУ ТЦСОН Пуховичского района. Подарки организаторы мероприятия закупили при поддержке руководства ОАО «Руденск».

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.