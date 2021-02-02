Ставка на инновации и инвестиции в регионы. В Борисове обсудили дальнейшее развитие Минской области

Бизнесмены и депутаты, педагоги и врачи, работники культуры и общественные активисты — в Борисове 29 января собрались делегаты, а это более трехсот человек, которым предстоит продвигать интересы столичного региона на Всебелорусском народном собрании. Обсудили все — от промышленности, социальной сферы до политических вопросов.





В центре внимания большого совещания — перспективы развития социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. Министр экономики Александр Червяков отметил, что перед народным вече еще много работы:

— Нам необходимо вместе проанализировать все предложения на диалоговых площадках, в регионах. Все предложения, которые изложены в программе необходимо детально рассмотреть.

Министр отметил, что над созданием проекта программы развития работали на протяжении двух лет:

— Вместе с экспертами, учеными, органами госуправления, бизнес-ассоциациями. И тот документ, который сегодня представлен, создан консолидируемой группой, это не документ чиновников. Мы учли достижения и проблемы, которые были не решены. По этому документу мы будем жить и развивать нашу страну в течение ближайших пяти лет.

Александр Червяков рассказал, к чему общество пришло за прошедшее пятилетие:

— Зарплата выросла больше, чем на треть, доходы — на 15%. По жилью достигли уровня 28 квадратов на одного человека. Для сравнения, в России — 26. Мы вошли в список стран с очень высоким уровнем развития человека — на 53 месте за 2019 год. Мы обеспечили макроэкономическую стабильность. Но нужно быть объективным, из 13 целевых показателей прошлой пятилетки выполнено три (продукция промышленности, реальные доходы населения и сальдо внешней торговли ВВП).

Говорили об увеличении производства и экспорта собственной продукции, доступности жилья, уровне доходов сельского населения.

Беларусь в новом пятилетии, по словам министра, сохранит социальную направленность экономики и ее главную цель — рост благосостояния людей. В реальном секторе на первый план выйдет формирование и создание новых высокотехнологичных отраслей и предприятий, а также развитие индустриального потенциала в традиционных отраслях промышленности и сельском хозяйстве, но уже на новой технологической и цифровой основе.

Что касается Минской области, один из приоритетов — регионы. Развитие территорий, которые находятся отдалены от Минска.

— Мы видим, что одной из сфер, которые могут дать толчок в развитии этих регионов — сельское хозяйство, туризм, — отметил первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович. — Уделяем внимание развитию там транспортно-логистической инфраструктуры, увеличивается заработная плата наших тружеников сельского хозяйства, строится жилье. Важно сельский уклад жизни сопоставить с городским через строительство объектов социальной инфраструктуры. Также внимание и к развитию агроэкотуризма.

По его словам, продолжится реализация важнейших инвестиционных проектов:

— Среди примеров ИООО «Славкалий», который планирует завершение в Любанском районе инвестиционного проекта. В результате его реализации будет создано 2 тысячи рабочих мест, как для жителей Любани, так и соседних регионов. А экспорт калийных удобрений составит 2 млн тонн. Серьезный проект реализует также ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» в Копыльском районе. Там начата реализация проекта «Выращивание 6000 тонн мяса индейки в год» с объемом инвестиций 90 млн рублей. Планируется создать около 100 новых рабочих мест.

Самым масштабным проектом области является строительство Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». С прошлого года здесь начат второй этап освоения Индустриального парка на площади 860 га. Предусмотрено создание инфраструктуры к уникальному в Беларуси логистическому терминалу, который станет крупнейшим региональным центром и площадкой, соединяющей Европу и Азию.

Немаловажную роль в жизни области играют малые и средние предприятия, которые формируют фактически 40% нашего бюджета. Есть множество примеров, которые успешно работают.

Много проектов и в социальной сфере. Это и строительство больниц, поликлиник. В каждом районном центре будут созданы все условия для получения полного комплекса медицинских услуг на современном оборудовании.

— В прошлом году уже построено 10 садиков, в следующую пятилетку планируем построить около 30 объектов дошкольного и школьных учреждений, и более чем в 80 провести реконструкцию, — уточнил первый заместитель.

Ключевыми направлениями станут развитие городов-спутников города Минска, развитие Свободной экономической зоны «Минск», часть которой располагается на территориях Минского, Смолевичского, Молодечненского, Дзержинского, Борисовского, Столбцовского районов и города Жодино. Реализация Концепции промышленного пояса Минской области, определяющая размещение индустриальных парков на территориях Борисовского, Воложинского, Молодечненского, Пуховичского, Столбцовского, Узденского, Червенского районов и города Жодино для создания высокотехнологичных промышленных производств и перемещения промышленных предприятий Минска. Также продолжится ускоренное развитие территорий на основе городов с численностью населения свыше 80 тыс. человек (Борисовский, Молодечненский, Слуцкий и Солигорский районы).

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов Елена Зябликова отметила, что в основу программы развития страны положены интересы простого человека:

— Это вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, развития интеллектуальных возможностей. Речь идет и о том, как дальше развивать политическую систему, как сохранить единство в обществе, наши ценности и традиции.

— Для нас прошлый год был непростым. Негативное влияние на нашу экономику оказали внешние факторы: эпидемиологическая ситуация, социально-политические события. Мир изменяется, и вместе с ним изменяется и наша страна. Беларусь должна быть готова и дальше отвечать на новые вызовы, сохранять конкурентоспособность.

Парламентарий считает, что нужны реформы, но они должны являться результатом поиска разумных компромиссов:

— Считаю, что плановая экономика и разумное государственное регулирование являются дополнительным конкурентным преимуществом. Наша страна не обладает большими запасами природных ресурсов, но, тем не менее, успешно конкурирует на внешних рынках. А это значит, Беларуси необходимо развиваться, опираясь на собственный опыт.

Задачи амбициозные, прибыль от производства, инвестиций, экспорта. Но экономика не ради цифр, за ними благополучие людей и рост доходов. До Всебелорусского собрания остается две недели, это время активного обсуждения вопросов и предложений, которые определят развитие.

Источник: mlyn.by