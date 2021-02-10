Назван лучший сотрудник ЗАО «Август-Бел»

Знакомьтесь: ведущий логистик Алексей Терешко — победитель заводского конкурса на звание «Лучший сотрудник» по итогам работы в 2020 году.

В апреле исполнится восемь лет с того момента, как Алексей пришел работать на завод в отдел материально-технического снабжения. До этого после окончания Белорусской сельскохозяйственной академии некоторое время отработал в аграрном секторе в области технического обеспечения процессов сельскохозяйственного производства.

— Но как только появилась возможность попробовать себя в должности логистика ЗАО «Август-Бел», решил не упускать такой шанс. С помощью коллег быстро вник в процесс, и мне понравилось, — рассказывает Алексей. — Эта профессия подразумевает равномерное распределение физических и умственных нагрузок. Ее нельзя назвать скучной, рутинной или монотонной. Необходимость постоянно решать какие-то вопросы держит в тонусе. Важно быть активным, наблюдательным и устойчивым к стрессам, уметь анализировать информацию и запоминать большие объемы данных.

Только на первый взгляд в отделе материально-технического снабжения все легко и просто: работай себе по заявкам. Но, во-первых, каждую из них нужно выполнить строго по установленному регламенту и в срок. А, во-вторых, их немалое количество: в сезон активных отгрузок только на экспорт с готовой продукцией отправляется до 60 грузовиков в неделю, плюс к этому поступают еще заявки на доставку сырья и материалов для производства на межскладские перемещения.

— Невозможно справиться с таким объемом без четкой и слаженной работы специалистов по оформлению документов и специалистов по закупкам нашего отдела, сотрудников отдела ВЭД, работников складского хозяйства. И я рад, что у нас сложились хорошие отношения, которые строятся на взаимопонимании и взаимопомощи. Хочу отметить, что мои коллеги не только высококлассные профессионалы, но и душевные, чуткие люди с правильными нравственными принципами. От них не ждешь подвоха, и я могу положиться на них в любых рабочих ситуациях, за что им искренне признателен и благодарен, — делится Алексей.

В этом коллективе он вырос как логистик. В профессиональном становлении, безусловно, помогли его обязательность, любознательность, желание и умение быстро учиться. Это сыграло свою роль в продвижении по карьерной лестнице: с 1 января 2019 года он стал ведущим логистиком. Но Алексей решил не ограничиваться практикой и уроками из опыта коллег, а поэтому в прошлом году заочно окончил Институт бизнеса Белорусского государственного университета по специальности «логистика» и получил диплом специалиста по логистике-экономиста.

— Мы очень тесно сотрудничаем. Алексей обеспечивает транспортом поставки сырья и готовой продукции. Работать с ним легко, потому что он очень энергичный, мобильный, ответственный. Всегда знаешь: если договорились — он обязательно выполнит. Еще его отличает доброжелательность, умение спокойно разрешить любую ситуацию, — отмечает начальник ОВЭД Елена Матарас.

Коллеги ценят Алексея и за веселый нрав, умение подбодрить, шуткой снять напряжение.

Еще мы знаем его как хорошего спортсмена. У него со школьных лет осталась тяга к футболу, волейболу, баскетболу. Поэтому даже в своем переполненном разными рабочими и семейными делами графике он умудряется найти время для тренировок и участия в турнирах в составе заводской футбольной команды. Кроме того, Алексей успешно представляет команду службы логистики почти по всем игровым видам на заводской спартакиаде.

И если для наших мероприятий нужен танцор — это тоже к Алексею: в свое время он окончил хореографическое отделение Марьиногорской школы искусств и о танцах знает многое. И многое умеет.

И несколько слов о семье. Алексей — заботливый сын, брат, муж, отец двоих замечательных детей. Он старается для родных сделать все, чтобы они были счастливы.

Вот таким получился портрет нашего героя, у которого в планах на будущее «продолжать работать, развиваться, двигаться вперед к новым результатам, достигать поставленных целей».

Анна ТРУБЧИК, собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».