65 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

12 июля 2021 года исполняется 65 лет со дня образования Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

В структуру Госпромнадзора входят шесть управлений по виду надзора, шесть областных и Минское городское управления. В сферу деятельности Департамента входит не только осуществление надзора но и проведение технической экспертизы, техническое освидетельствование и диагностирование технических устройств используемых на опасных и потенциально опасных объектах, участие в лицензировании МЧС деятельности в области промышленной безопасности, выдача разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ и услуг.

В сферу деятельности Госпромнадзора входит надзор за:

объектами с химическими, физико-химическими, физическими процессами, на которых возможно образование взрывоопасных сред (смеси газов, паров, пыли с воздухом и другими окислителями), амиачно-холодильные и хлораторные установки, объекты хранения взрывоопасных химических веществ в составе этих производств;

металлургическими (сталеплавильными, литейными, трубными прокатными) производствами;

горными работами, в том числе проводимыми в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, подземными и гидротехническими сооружениями, бурением скважин, геофизическими работами, добычей твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых, в том числе питьевой воды из скважин глубиной более 200 метров;

промышленными взрывчатыми материалами и пиротехническими изделиями, их разработкой, изготовлением, переработкой использованием и реализацией, в том числе взрывчатых веществ, полученных в результате утилизации боеприпасов;

оборудованием и системами газоснабжения, магистральными газонефте- нефтепродуктопроводами, подземными хранилищами газа;

подъемными сооружениями и аттракционами;

паровыми и водогрейными котлами, сосудами, работающими под давлением, трубопроводами пара и горячей воды;

перевозкой опасных грузов железнодорожным, автомобильным, воздушным и внутренним водным транспортом;

ходом строительства опасных и потенциально опасных объектов.

Эффективность деятельности Департамента обусловлена богатым опытом и профессионализмом его работников. Обеспечению ведомства высококвалифицированными кадрами всегда придавалось большое значение. Ветераны надзора передают свой опыт молодежи, а новые кадры приумножают знания и достойно продолжают дело своих предшественников.

Труд и успехи коллектива по праву снискали уважение и признание во всех структурах нашего государства. Госпромнадзор и впредь будет служить гарантом безопасности жизни и здоровья людей на поднадзорных предприятиях.

Минское областное управление Госпомнадзора