Надбавки, доплаты и социальные пенсии вырастут в Беларуси с 1 августа

В Беларуси с 1 августа в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщили БелТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере Br283,46 . Он повысился на 3,7% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая 2021 года. Соразмерно увеличиваются социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам.

Ежемесячная доплата к пенсиям для неработающих граждан в возрасте 80 лет и старше составит Br70,87, а в возрасте от 75 до 80 лет — Br53,15. Надбавка для инвалидов I группы составит Br70,87, а пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, — Br35,44.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, — до Br311,81, инвалидам с детства II группы — Br269,29, инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца — Br240,94, инвалидам III группы — Br212,60, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста — Br141,73, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от Br226,77 до Br311,81.

Также установлена пенсия в размере Br279,38 матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами I группы с детства, которые осуществляют уход за ними не менее 20 лет и достигли общеустановленного пенсионного возраста.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br283,46 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br340,15 (за двумя и более лицами).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.