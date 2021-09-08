Белорусские самбисты завоевали 17 медалей в первый день международного турнира в Минске

Белорусские атлеты завоевали 17 наград (5 золотых, 3 серебряные, 9 бронзовых) в первый день открытого XXIV Международного турнира категории А по самбо на призы Президента Беларуси. Соревнования стартовали в минском спорткомплексе «Чижовка-Арена», передает корреспондент БелТА.

На высшую ступень пьедестала почета в спортивном разделе поднимались Анфиса Капаева (весовая категория 50 кг), Татьяна Мацко (59 кг), Владислав Бурдь (58 кг) и Дмитрий Хохлов (свыше 99 кг). В боевом самбо победу праздновал Евгений Михно (64 кг).

Серебро на счету Евгения Ильюхина (88 кг), Валентина Наталевича (98 кг, боевое самбо) и Богдана Войтика, свыше 98 кг).

Бронзовые медали завоевали: Алина Рубцова (50 кг), Ариф Багиров (58 кг), Владислав Саяпин и Илья Ломиворотов (оба — 71 кг), Ангелина Пирская (72 кг), Руслан Макеев (79 кг, боевое самбо), Владимир Жупиков (88 кг), Валерия Хрущева (свыше 80 кг), Илья Жупиков (свыше 98 кг).

В юбилейном турнире принимают участие более 100 спортсменов из 11 стран. Помимо представителей хозяев состязаний — белорусской дружины — на коврах одного из лучших спортсооружений страны за награды спорят гости из Армении, Греции, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Узбекистана и Японии.

Организаторами открытого чемпионата Беларуси по самбо на призы Президента Республики Беларусь являются Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо», Белорусская федерация самбо. Генеральный информационный партнер — Белтелерадиокомпания.