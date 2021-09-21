22 сентября состоится  отчетно-выборная  конференция  Пуховичской  районной  организации  РОО  “Белая Русь”

Сообщаем!

22 сентября в 11.00 в Пуховичском районном центре культуры, кабинет № 85 (малый зал) состоится отчетно-выборная конференция Пуховичской районной организации РОО “Белая Русь”.

Регистрация участников — с 10.30.

Заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения Пуховичского района состоится 23 сентября с 15.00 до 16.00 в здании Пуховичского райисполкома по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 47, каб. 202.

Дополнительную информацию можно получить у секретаря комиссии по телефонам: (8-01713) 4-56-50, 5-18-39, e-mail: kszn@pukhovichi.gov.by, 222827, г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, 22а.