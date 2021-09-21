Коротко о разном 

22 сентября состоится  отчетно-выборная  конференция  Пуховичской  районной  организации  РОО  “Белая Русь”

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Сообщаем!

22 сентября в 11.00 в Пуховичском районном центре культуры, кабинет № 85 (малый зал) состоится  отчетно-выборная  конференция  Пуховичской  районной  организации  РОО  “Белая Русь”.

Регистрация  участников  —  с  10.30.

Заседание постоянно действующей  комиссии  по  координации  работы  по  содействию  занятости населения  Пуховичского района состоится     23 сентября  с 15.00 до 16.00  в  здании  Пуховичского  райисполкома  по  адресу:  г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д. 47, каб. 202.

Дополнительную  информацию  можно  получить у  секретаря   комиссии  по  телефонам:  (8-01713)   4-56-50, 5-18-39, e-mail: kszn@pukhovichi.gov.by,  222827,  г. Марьина  Горка, ул. Новая Заря, 22а.

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